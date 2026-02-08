Huracán y San Lorenzo juegan un clásico caliente en el Ducó: hora y cómo ver en vivo
Por la fecha 4 del Torneo Apertura, San Lorenzo buscará volver a ganar frente a Huracán tras 6 enfrentamientos sin lograrlo.
San Lorenzo visitará este domingo a Huracán, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El cuadro de Bodeo buscará volver a vencer a su eterno rival tras 6 enfrentamientos sin conseguirlo, una racha poco usual.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de ESPN Premiun y TNT Sports Premium. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.
Así llega San Lorenzo al clásico
Pese a su gravísima crisis institucional, el Ciclón llega a este duelo en un buen momento deportivo, ya que tras caer en la primera fecha frente a Lanús, pudo reponerse para luego superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Como contraparte, el equipo de Damián Ayude tuvo que lamentarse por el desgarro que sufrió Jhohan Romaña, una de sus principales figuras, que no podrá decir presente en este trascendental compromiso en Parque Patricios.
Así llega Huracán
El Globo, por su parte, tuvo un muy irregular comienzo de año, todavía no pudo sumar de a tres e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
El elenco quemero, que tiene como director técnico a Diego Martínez, solo pudo empatar en condición de visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán, mientras que en la segunda fecha cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza como local.
Las últimas ediciones del clásico entre Huracán y San Lorenzo fueron muy igualadas, ya que empataron 5 de los 6 enfrentamientos previos, mientras que el restante, que se dio en el Torneo Apertura 2025, quedó en manos del Globo por 2-0.
Probables formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Federico Vera; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Erik Ramírez, Alejandro Martínez, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Héctor Paletta
Hora: 19.15
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium
Fuente: NA