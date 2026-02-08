Huracán y San Lorenzo juegan un clásico caliente en el Ducó: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 4 del Torneo Apertura, San Lorenzo buscará volver a ganar frente a Huracán tras 6 enfrentamientos sin lograrlo.

San Lorenzo visitará este domingo a Huracán, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El cuadro de Bodeo buscará volver a vencer a su eterno rival tras 6 enfrentamientos sin conseguirlo, una racha poco usual.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de ESPN Premiun y TNT Sports Premium. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

¡Con todo, Ciclón! — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 5, 2026 Pese a su gravísima crisis institucional, el Ciclón llega a este duelo en un buen momento deportivo, ya que tras caer en la primera fecha frente a Lanús, pudo reponerse para luego superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Como contraparte, el equipo de Damián Ayude tuvo que lamentarse por el desgarro que sufrió Jhohan Romaña, una de sus principales figuras, que no podrá decir presente en este trascendental compromiso en Parque Patricios.

Información importante sobre el clásico



Desde el Club Atlético Huracán les pedimos por favor a los hinchas que este domingo lleven el carnet de socio y también el DNI para entrar al estadio.



Además, por pedido de los Organismos de Seguridad, se solicita que el ingreso al… — CA Huracán (@CAHuracan) February 7, 2026 El Globo, por su parte, tuvo un muy irregular comienzo de año, todavía no pudo sumar de a tres e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.