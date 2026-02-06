A dos días del clásico de barrio más grande del mundo, un pequeño grupo de hinchas de San Lorenzo pintaron dibujos a modo de burla en el estadio del Globo.

Un pequeño grupo de hinchas de San Lorenzo vandalizaron el Tomás Adolfo Ducó a días del clásico con Huracán.

Este domingo a partir de las 19:15 horas, Huracán y San Lorenzo protagonizarán una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo en el Tomás Adolfo Ducó. Como suele ocurrir en la previa de cada enfrentamiento, ambos equipos comienzan a palpitar el clásico días antes, pero en las últimas horas se dieron sucesos totalmente repudiables.

El primero fue por parte del equipo de Parque Patricios que el pasado jueves por la mañana subió una publicación a su cuenta de X con un picante mensaje, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Ninguno vigilante. Ninguno del Ciclón”, fue la frase que mostraron en la pintada callejera y que hace alusión a una canción de la hinchada quemera. Además, desde la cuenta del Globo agregaron un texto breve pero elocuente: “Me levanté re manija”, una expresión que reforzó el tono provocador en la antesala del partido.

Me levanté re manija pic.twitter.com/bGsb0mzeh3 — CA Huracán (@CAHuracan) February 5, 2026 Hinchas de San Lorenzo vandalizaron el estadio de Huracán a días del clásico en el Ducó Ahora, la respuesta desde el lado del Ciclón no tardó en aparecer y el jueves por la noche un pequeño grupo de hinchas del conjunto azulgrana (fueron grabados por una cámara de seguridad) vandalizaron el Palacio Ducó con pintadas burlándose de su clásico rival.

Allí hicieron dos dibujos en los que recuerdan la pérdida de la categoría del Globo (pintaron el escudo de Huracán con una B en el medio) y el otro pusieron la frase “Hijos nuestros”, haciendo alusión a la paternidad de San Lorenzo con su clásico rival (le lleva 39 partidos).