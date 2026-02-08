Presenta:

La gastada del Turco García a River con una referencia al INDEC tras la dura derrota frente a Tigre

El Turco García, exdelantero de Racing y la Selección argentina, realizó un posteo con tintes políticos para burlarse de la dura caída de River frente a Tigre.

Diego Bautista

@turco_garcia7 y FotoBaires

La durísima goleada 4-1 que sufrió River ante Tigre en el Monumental dejó repercusiones de todo tipo. Y una de las reacciones que no pasó desapercibida fue la del Turco García, exjugador de Racing Club y la Selección argentina.

Fiel a su estilo frontal, el exdelantero utilizó una chicana con tinte político para ironizar sobre el resultado y, al mismo tiempo, cuestionar la credibilidad de un organismo público. Lo hizo a través de una publicación que rápidamente se volvió viral.

El Turco García apuntó contra River con una chicana política

“Según el Indec, River derrotó 4 a 1 a Tigre”, escribió en su cuenta oficial. La frase hizo referencia al resultado real del partido y generó una catarata de respuestas, principalmente de hinchas rivales, que celebraron la ocurrencia.

El posteo de Claudio "Turco" García generó el repudio de los hinchas de River y la aprobación de los de Boca.

Cabe recordar que el Turco fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas, por lo que no es la primera vez que mezcla fútbol y política en sus intervenciones públicas.

En lo deportivo, Tigre se impuso con autoridad en Núñez. Abrió el marcador Tiago Serrago a los 6 minutos, amplió José David Romero a los 16' y, en el segundo tiempo, Ignacio Russo marcó por duplicado. River sufrió la expulsión de Fausto Vera a los 59' y descontó recién a los 89' con un tanto de Lautaro Rivero.

