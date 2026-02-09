La irónica crítica del DT de San Lorenzo al árbitro Falcón Pérez tras la dura derrota ante Huracán: "Soy grandote"
Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo, le tiró un palito de manera irónica al árbitro tras la derrota en el clásico de barrio más grande del mundo.
Huracán está de fiesta. El equipo dirigido por Diego Martínez, con poco fútbol y más empuje, se adueñó del clásico de barrio más grande del mundo al vencer por 1-0 al San Lorenzo de Damián Ayude con un gol de Jordy Caicedo.
En un partido que no tuvo muchas situaciones, el Globo pegó en el arranque del segundo tiempo y se defendió con uñas y dientes para darle una alegría a su gente, sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura y profundizar la crisis del Ciclón en los clásicos (ganó 1 de los últimos 22 que disputó).
A pesar de que San Lorenzo no generó situaciones de gol, los futbolistas y el cuerpo técnico de Ayude no se fueron para nada conformes con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Incluso, cuando pitó el silbatazo final, muchos de los futbolistas azulgranas fueron a protestarle mientras que al DT se lo vio más tranquilo y dialogando de forma pacífica con él
La irónica crítica de Damián Ayude a Yael Falcón Pérez
En conferencia de prensa, Damián Ayude se refirió a esa situación y lanzó una irónica crítica contra el juez del encuentro: “Yo particularmente lo fui a saludar, porque durante todo el partido me había dicho Yael que no me vio. Estoy grandote como para que no me vea”, comenzó.
“Lo fui a saludar como cuando termina cualquier partido. Y con respecto a los muchachos, cuando uno pierde tiene dolor, las pulsaciones altas y hacían referencia a algún fallo o alguna jugada, pero nada raro porque es algo lógico y normal del dolor por perder un partido tan importante para nosotros”, concluyó.