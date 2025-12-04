Preocupación por la Mona Jiménez tras ser hospitalizado: los detalles de su estado de salud

La figura legendaria del cuarteto debió someterse a una cirugía por una complicación. El proceso avanza favorablemente y tiene fecha de regreso.

La escena musical argentina se mantiene expectante ante el estado de salud de la Mona Jiménez, el indiscutido rey del cuarteto. Luego de haber brindado un gran espectáculo en el Estadio Único de La Plata, el artista cordobés debió ser intervenido quirúrgicamente. La buena noticia es que el procedimiento resultó un éxito rotundo y su evolución postoperatoria se desarrolla de manera completamente favorable, dejando a sus seguidores aliviados y listos para celebrar su pronto regreso.

La cirugía a la que fue sometido Carlos la Mona Jiménez tuvo como propósito tratar una hernia. Según información confirmada por El Doce TV de Córdoba, esta complicación era una secuela de una intervención anterior, específicamente, la esplenectomía a la que el vocalista se había enfrentado en 2023. Pese a la naturaleza de estos procedimientos, los profesionales que monitorean su caso son optimistas respecto a los plazos de sanación.

La recuperación de Carlos la Mona Jiménez Carlos La Mona Jiménez se presentará en Mendoza el 22 de junio. Foto: Gentileza prensa Carlos La Mona Jiménez fue intervenido quirúrgicamente. Foto: Gentileza prensa Los reportes médicos tras la internación señalan que el proceso de convalecencia del intérprete de cuarteto se ajusta a las previsiones iniciales. Es fundamental destacar que la aparición de hernias tras la extirpación del bazo es una posibilidad contemplada por la ciencia médica. Los especialistas consultados por el medio cordobés enfatizaron que “el seguimiento médico y el cumplimiento estricto de las indicaciones son fundamentales para una recuperación exitosa”, una fase que el artista está cumpliendo al pie de la letra para asegurar una reincorporación sin contratiempos.

Los desafíos y el futuro inmediato de la Mona Jiménez La Mona Jiménez llegará con su músico este sábado a Mendoza. Foto: Gentileza prensa El ícono del cuarteto ya se recupera exitosamente de la operación de hernia. Foto: Gentileza prensa Lo más sorprendente es que, a pesar de la inminencia de su paso por el quirófano, la Mona Jiménez demostró una vez más su profesionalismo y vitalidad. Días antes de la operación de hernia, el vocalista encabezó el masivo evento en La Plata, donde compartió escenario con figuras destacadas como Carlitos Tévez y el Mono de Kapanga, evidenciando su plena vigencia. Este show histórico marcó un punto alto antes del necesario reposo.