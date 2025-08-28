La dramática historia de la hija de Alberto Samid que apareció desnuda en Ezeiza: "La desequilibró"

Una hija del empresario protagonizó un insólito episodio en el Aeropuerto de Ezeiza que se viralizó en redes sociales. Alberto Samid atribuyó el incidente a un desequilibrio mental.

En redes sociales se hizo viral un video que mostraba a una mujer caminando sin ropa sobre la cinta transportadora de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El hecho, que causó conmoción, fue finalmente esclarecido por el empresario y ahora candidato político Alberto Samid, que reconoció que era su hija.

¿Qué dijo Alberto Samid sobre el episodio con su hija? En un comunicado a través de su cuenta de X, Samid reveló que la mujer del video es una de sus hijas. El empresario, que recientemente confirmó su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, explicó que el incidente fue un desafortunado episodio provocado por el desequilibrio de su hija, quien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. La situación se habría desencadenado a raíz de una medicación experimental que le fue recetada.

El tuit de Alberto Samid

La historia de la hija de Alberto Samid Samid detalló en su publicación que su hija, a quien describió como "una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas", tuvo un desequilibrio en su salud mental a causa de la nueva medicación, lo que derivó en el extraño comportamiento capturado en el aeropuerto.