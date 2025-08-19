La insólita propuesta de Alberto Samid a María Eugenia Vidal tras su posteo en LinkedIn

Tras anunciar en LinkedIn que buscará trabajo en el sector privado, la diputada del PRO María Eugenia Vidal recibió una irónica propuesta de Alberto Samid , quien la chicaneó desde su cuenta de X. El empresario de la carne aprovechó el posteo de la exgobernadora para burlarse y generó una ola de comentarios en redes.

A pura chicana, el dueño de la cadena de carnicerías La Lonja se dirigió hacia la exgobernadora: “María Eugenia, yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera”, afirmó, y lanzó: “Eso sí, te tenes que levantar todos los días a las siete de la mañana para venir”.

Pero la ironía de Samid no terminó ahí. Horas más tarde, retiró la oferta a raíz de “referencias negativas” de usuarios sobre Vidal para el puesto de cajera. “Me veo en la obligación de retirar dicho ofrecimiento”, escribió, e ironizó: “Igualmente le ofrezco el puesto de atención al público, sin acceso al dinero en caja”.

Para cerrar, el candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal disparó: “Si decidís volver a vivir en tu casita de Morón, podes venir a trabajar en bici y te ahorras el viático. Total estás a 15 cuadras”.

Alberto Samid se burló de María Eugenia Vidal por su publicación en LinkedIn

Después de negarse a formar parte de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, Vidal reapareció tras el cierre de listas en la plataforma de búsqueda de empleo. Allí, comunicó su intención de “reinventarse” en el plano laboral de cara al 10 de diciembre, fecha en que vencerá su mandato en la banca del Congreso.

“Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones”, comentó la exgobernadora, y advirtió: “Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”.

La publicación de María Eugenia Vidal en Linkedin 1 La exgobernadora María Eugenia Vidal comenzó su búsqueda laboral tras quedar afuera de las listas legislativas.

Como es habitual en LinkedIn, Vidal describió su experiencia académica y profesional: “Dí clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, explicó, al tiempo que se presentó como licenciada en Ciencias Políticas por la UCA.

“Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, analizó Vidal, para luego dirigirse a los usuarios de Linkedin: “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”, preguntó.

La publicación de María Eugenia Vidal en Linkedin 2 La exgobernadora María Eugenia Vidal preguntó en Linkedin qué le recomiendan para transicionar del sector público al privado.

La diputada reflexionó sobre las posibilidades de ser recibida en el sector privado. “Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar?”, insistió, y concluyó: “¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos”.