Walter Bento: cómo sigue el camino judicial para el exjuez

El exjuez federal Walter Bento fue sentenciado este viernes a 18 años de prisión efectiva, pero el proceso judicial no se termina y todavía queda un largo camino para que la causa llegue a su fin.

El Tribunal Oral Federal 2 encontró culpable al exmagistrado de 15 delitos, y fue sentenciado por asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.

El histórico fallo se convirtió en el más grande de la historia argentina por un caso de corrupción, y también terminaron implicados su esposa Marta Boiza, su hijo Nahuel y otros catorce protagonistas.

"Voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos", afirmó durante sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. "Se evidencia una causa trágica como dijo uno de los profesionales. Ha mellado no solo a los imputados, sino a quienes integran el núcleo familiar de cada uno", sostuvo.

Y uno de sus abogados, Mariano Fragueiro Frías, adelantó que "esto recién empieza".

El exmagistrado Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión, pero ya avisó que apelará. Cuándo le decomisarán los bienes.

Cómo sigue la causa de Walter Bento

Desde prisión y a través de sus representantes, Bento seguirá el recorrido de los casos federales. Después de conocer los fundamentos de la sentencia (que se publicarán en 40 días hábiles), apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en el reconocido edificio de Comodoro Py.

Tras esto, y si ese tribunal rechaza el recurso, irá hasta la Corte Suprema de la Nación. Fragueiro Frías avisó que no descarta acudir a instancias internacionales.

Por otro lado, el TOF 2 ya nombró un interventor judicial para hacer guarda de todos los bienes decomisados, y recién cuando haya sentencia firme los mismos podrán ser utilizados o subastados.