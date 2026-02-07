Walter Bento, el abogado porteño que conoció la gloria y el ocaso.

Dirá la historia más adelante que Walter Bento fue un destituido juez federal y que fue condenado . Que, paradójicamente, no hubo antes un caso en la justicia federal donde pasaran tantos testigos, ni durara tanto tiempo como el que lo tuvo como acusado. Dirá también la historia que Walter Ricardo Bento Vega pasó de ser un abogado porteño que conoció en Mendoza la gloria pero también el ocaso .

Nació en primavera: un 12 de octubre de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres, Jorge Alberto Bento-fallecido- y María Elisa Vega- vive-. Estudió abogacía y trabajó en Buenos Aires en una casa de Cambio. En los años 90, empieza a tomar contacto con Mendoza y conoce en un viaje a Chile a su esposa, Marta Boiza.

En 1992, ingresa al Poder Judicial Federal en Mendoza como secretario del Juzgado Número 3. A ese cargo, había renunciado un abogado (fallecido) Jorge Omar Miranda, quien luego fue imputado en la causa Bento. El funcionario judicial, durante esos años estrecha lazos con algunas instituciones, que incluso le reconocen sus aptitudes cuando concursa para otros cargos como la desaparecida institución Favim.

Es 2005, Néstor Kirchner es Presidente de la Nación y Juan Carlos Mazzón, el armador del peronismo mendocino y asesor presidencial - ya fallecido- es quien lo impulsa para que sea el titular del Juzgado Federal Número 1 que había quedado vacante tres años tras las destitución de otro juez, Luis Leiva.

El paso como juez de Walter Bento hasta su destitución

Su vestimenta y sus aspectos siempre fueron como se los ve en el juicio: impecables. De carácter, como mostró durante su contra, en su contra, impertérrito. Un sector de la prensa mendocina contará, cada vez que se lo recuerde- ya que lo hace- que se ofendía- hasta cortar el teléfono, sino se lo llamaba "doctor" antes de su apellido cuando se le preguntaba sobre algún tema puntual.

Tenía formas distantes, incluso con los mismos empleados del Poder Judicial. Su vida personal también- que descubriría luego con la investigación judicial- era misteriosa. Algo llamaba la atención en su despacho: búhos y lechuzas de distintos materiales, que fueron creciendo en cantidad a lo largo de los años en los que duró en el puesto.

Hincha de Boca, incluso en otras épocas era de ir a la cancha. Católico, de religión. En 2021, mientras avanzaba su causa como jefe de una asociación ilicita que terminó esta semana, tuvo otros cuestionamientos que tomaron estado público: organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que Bento obstaculizó el avance de causas por delitos de lesa humanidad.

Un documento firmado por Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Mendoza, Ex Presos y Presas Políticas Mendoza, Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Archivo Provincial de la Memoria y el MEDH (Movimiento Ecuménico por los derechos humanos) detalla que en 2005 Bento se declaró incompetente y derivó una serie de causas por delitos de lesa humanidad a la justicia de Córdoba. En esa oportunidad, el exjuez alegó que lo ocurrido en Mendoza fue por órdenes de la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, que tenía asiento en esa provincia, impidiendo que se realicen los correspondientes juicios por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Por este hecho, los organismos de la provincia solicitaron el juicio político de Bento. Pero el beneficio contra los genocidas no quedó ahí: "Bento anunció que en 2 de las casi 60 causas citaría a prestar declaración indagatoria a diversas personas, 9 entre policías y militares’, y dando la nómina de las causas dijo que correspondían a las desapariciones forzadas de Virginia Adela Suárez, de Ricardo Sánchez y de una persona de apellido Moyano de mayo del 76. Este gravísimo acto que ponía en aviso a los posibles autores de tan graves delitos se sumaba a la dilación constante que tuvo a lo largo de toda su actividad con respecto a nuestra búsqueda de verdad y justicia", denunciaron.

A su vez, denunciaron que entre 2006 y 2009, el exjuez obstaculizó el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense, solicitado por los organismos de DDHH de la provincia para la identificación de personas sepultadas clandestinamente en el cementerio de la Ciudad de Mendoza.

Los pedidos de destituición a Walter Bento como juez

Corría el año 2021. También las denuncias que por 5 años después lo declararon culpable por corrupción. Era agosto y trece organizaciones de la sociedad civil, algunas vinculadas a la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, otras gremiales empresarias, la mayoría locales, otras nacionales, enviaron una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación, en la que pidieron que “de manera urgente adopte las medidas necesarias para que se determinen las responsabilidades del juez federal de Mendoza con competencia electoral Dr. Walter Bento y que sea suspendido preventivamente en el cargo".

Dos exgobernadores se manifestaron sobre la situación del magistrado: uno Arturo Lafalla, quien dijo que “la gravedad de los cargos y en especial que serían delitos cometidos en el ejercicio de su función, hacen que no se pueda tolerar desde el más elemental sentido común que pueda seguir ejerciendo como juez”; el otro fue Julio Cobos, quien manifestó que “se ha manchado la Justicia Federal con las denuncias al juez Bento y por eso pedí que el Consejo de la Magistratura actúe rápidamente.

El 31 de mayo de 2023, el Consejo de la Magistratura suspendió en el cargo y envió a juicio político al juez. Después, la historia es conocida.