En imágenes: Walter Bento, el implacable rostro de la corrupción

El exjuez federal Walter Bento fue condenado, en un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 2, a 18 años de prisión efectiva por los delitos de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.

La pena fue impuesta tras un largo proceso de más de 5 años y un juicio oral que llevó más de dos. En todo el juicio, el exmagistrado no tuvo ni un gesto de inmutación a pesar de los cargos de los que se la acusaron y los años que deberá pasar en la cárcel.