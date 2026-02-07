En imágenes: Walter Bento, el implacable rostro de la corrupción
El exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción. Durante todo el juicio, no tuvo ni un gesto de preocupación.
El exjuez federal Walter Bento fue condenado, en un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 2, a 18 años de prisión efectiva por los delitos de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.
La pena fue impuesta tras un largo proceso de más de 5 años y un juicio oral que llevó más de dos. En todo el juicio, el exmagistrado no tuvo ni un gesto de inmutación a pesar de los cargos de los que se la acusaron y los años que deberá pasar en la cárcel.