Histórico: Walter Bento fue condenado a 18 años de cárcel y decomisan bienes

El exjuez federal Walter Bento fue condenado, en un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 2, a 18 años de prisión efectiva por los delitos de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. La pena fue impuesta tras un largo proceso de más de 5 años y un juicio oral que llevó más de dos. Bento había sido hallado culpable y hoy se resolvió el juicio de cesura. El exjuez estuvo en la sala, incluso charlando avivadamente con policías de la custodia, aprovechando que en ese recinto le quitan las esposas.

La pena es la misma que pidió el Ministerio Público Fiscal, es decir la máxima pena esperada. La defensa había pedido 5 años. Además, el Tribunal impuso una multa de más de 500 millones de pesos. En cuanto a la prisión domiciliaria, el Tribunal difirió la decisión. Por eso Bento seguirá en la cárcel. El delito más grave del que fue hallado culpable es el de asociación ilícita. Para el Tribunal Bento lideraba una banda que funcionaba alrededor del Juzgado Federal 1 que él conducía.

Casi toda la familia Bento fue condenada. Tres de los integrantes de ese grupo recibieron condenas de prisión efectiva. Marta Boiza fue condenada a 6 años de cárcel, que por el monto es de cumplimiento efectivo. Esa es una de las novedades de la sentencia. Nahuel Bento fue condenado a 5 años de prisión, por lo que una vez que quede firme la sentencia también irá preso.

El Tribunal no hizo lugar al decomiso de algunos de los bienes de Walter Bento y su familia, entre ellos la casa donde vive la familia. Sí serán decomisados otros departamentos de lujo, locales comerciales, bauleras y vehículos. Villa Palmares, Bosques de Mayo y Vistacruz, junto con el centro comercial Il Mercato, son el eje de los inmuebles que serán decomisados porque se consideran adquiridos con dinero proveniente de la corrupción. También le quitarán autos Audi, BMW, VW y dinero en efectivo. Los bienes decomisados quedarán bajo la custodia de un interventor judicial hasta que la condena quede firme.

Más condenas

Luciano Ortego, otro de los actores fundamentales de la banda, fue condenado a 8 años de prisión. Jaime Alba, otro de los abogados de la asociación ilícita, fue condenado a 7 años de cárcel. Martín Ríos fue condenado a 5 años. Matías Aramayo irá 4 años a la cárcel según la condena recibida, misma pena que recibió Walter Bardinella Donoso. Francisco Álvarez recibió una pena de 3 años. El policía José Moscchetti fue condenado a tres años y seis meses de cárcel, aunque su pena fue más leve de lo esperado. González Pinto recibió una pena de 2,6 años por cohecho. Alfredo Aliaga, padre del asesinado Diego, fue condenado a dos años de prisión en suspenso.

También fueron sentenciados su hijo Nahuel (lavado de activos) y su esposa Marta Boiza (enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica) , y otros catorce implicados en la megacausa que sacudió a la justicia local y nacional durante los últimos años.

Asimismo, el ex magistrado deberá pagar una multa e inhabilitación de por vida. Bento ya había sido destituido en noviembre de 2023 por parte del Jury de Enjuiciamiento y desde ese momento quedó detenido.

Los demás sentenciados fueron Luciano Ortego, Jaime Alba, Walter Bardinella, Leopoldo Martín Ríos, Alejandro Aramayo, Luis Francisco “Chato” Álvarez López, José Gabriel Moschetti, Alfredo Aliaga, Marcos Adrián Calderón, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina Pérez, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Rodolfo Bazán Guerra.

Bento, con las manos detrás, antes de conocer la pena.

El histórico juicio contra Walter Bento

El último martes, el TOF 2 (compuesto por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá) había declarado culpable a Bento y 16 personas más y el miércoles se había iniciado el denominado "juicio de cesura" a través del cual se debatió el tiempo y la modalidad del cumplimiento de las penas.

Este viernes, se concretaron las instancias finales de ese proceso: el pedido de pena por parte de las defensas de los acusados y las últimas palabras de los implicados, junto con la resolución por parte de las juezas.

Bento espera la pena

Junto a esto, el TOF 2 decidió avanzar con el decomiso de los bienes adquiridos mediante los mecanismos delictivos detallados en el juicio. Se trata de una importante cantidad de inmuebles, locales comerciales y vehículos de lujo.