Las últimas palabras de Walter Bento antes de la sentencia: "Voy a seguir luchando"

En la jornada final del juicio de cesura por la megacausa, los implicados tuvieron sus instancias de cierra para hablar. Solo un puñado de los 17 condenados decidió hacer uso de ese derecho, y uno de ellos fue el ex magistrado.

Tras el pedido de 18 años de cárcel que hizo la Fiscalía, la defensa contrarrestó esa postura pidiendo que se aplique la pena mínima posible, es decir 5 años. Además, la defensa del exjuez hizo oficial el pedido de prisión domiciliaria, es decir que la condena la cumpla en su hogar. No es la primera vez que ocurre, pero la novedad es que ahora ocurre con el veredicto de culpabilidad ya confirmado.

La defensa de Bento hizo ese pedido junto con la solicitud de que se impongan las penas mínimas por los delitos en que fue hallado culpable y lo hicieron en base a varios ejes. Por un lado hicieron foco en la conducta del acusado durante el proceso, mencionando que siempre estuvo sujeto a las exigencias, que se presentó cuantas veces lo solicitaron e incluso que se entregó en Tribunales para ser detenido una vez que fue destituido como juez y perdió la protección especial, es decir la inmunidad de arresto. El abogado Felipe Salvarezza enumeró la cantidad de incidentes que hubo en el proceso y que siempre Bento estuvo sometido a lo que se ordenaba.

Los abogados redundaron en la necesidad que tiene Facundo Bento de estar con su padre por la discapacidad que tiene y que, según los alegatos de la defensa, se ha agravado desde que su padre está detenido. "Se dan todos los requisitos para que el cumplimiento sea en prisión domiciliaria. Todos", dijo Salvarezza. "En caso de cumplir una pena tiene que ser en su domicilio con su hijo Facundo. Es un hecho incuestionable. Lo que no va a cambiar nunca es que Facundo y Walter tienen que estar juntos y Facundo no va a ir a vivir a la cárcel, aunque le quieran decomisar la casa.

juicio walter bento veredicto final fragueiro (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

El Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 18 años de cárcel para Walter Bento por haber sido hallado culpable de enriquecimiento ilícito, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para los abogados, esa pena es desproporcionada y pidieron que se tengan en cuenta lo que para ellos son atenuantes para rebajar la condena. Por eso le pidieron al Tribunal que se aplique la pena mínima posible para los delitos en los que fue hallado culpable, que es de 5 años. Para argumentar eso, por un lado, mencionaron la conducta de Bento durante el proceso y su detención. Y también la razón de la condena: para ellos es imposible que Bento vuelva a cometer los delitos por los que fue hallado culpable porque no puede ser juez ni funcionario judicial.

También se opuso la multa y al decomiso de bienes, donde mencionaron que entre los inmuebles que se pidió quitarle está la casa donde vive la familia, sobre todo su hijo Facundo. Para los defensores la pena pedida, el decomiso de los bienes se ordenó más para "mortificarlos".