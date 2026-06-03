Cómo andar en las bicicletas del BiciTRAN gratis hoy en Mendoza

El sistema de bicicletas públicas compartidas BiciTRAN ofrecerá viajes gratuitos durante una jornada especial para conmemorar el día de la bicicleta en todo el mundo. La iniciativa busca acercar a más usuarios a una alternativa de movilidad sustentable que continúa expandiéndose en la provincia.

La jornada promocional se realizará este 3 de junio, entre las 10 y las 22 horas. Durante ese período, las personas registradas en la aplicación oficial de BiciTRAN podrán utilizar las bicicletas sin costo, respetando las condiciones establecidas por el sistema.

Cada usuario tendrá acceso a viajes de hasta una hora de duración y podrá realizar un máximo de cinco recorridos a lo largo del día. Además, deberá transcurrir un mínimo de cinco minutos entre un viaje y otro.

Actualmente, BiciTRAN cuenta con más de 765 bicicletas distribuidas en 88 estaciones ubicadas en distintos puntos del Gran Mendoza. Desde su puesta en marcha, el programa ha logrado sumar más de 150.000 usuarios registrados y acumular 12.600 viajes mensuales, consolidándose como una opción de transporte urbano cada vez más utilizada.

BiciTRAN gratis en Mendoza solo por hoy: cómo usarlo

La propuesta busca incentivar el uso de este servicio entre quienes aún no lo conocen y reconocer a los usuarios que lo utilizan de manera habitual.

Para acceder al beneficio será necesario estar registrado previamente en la aplicación oficial de BiciTRAN. En la app se podrá solicitar el servicio y usarlo por 60 minutos sin tener que pagarlo, solo por hoy.

Además, los usuarios realizan trayectos promedio de poco más de cuatro kilómetros por viaje, consolidando a BiciTran como una alternativa cada vez más utilizada para trasladarse dentro del área metropolitana.

Usualmente, el viaje en el biciTRAN cuesta $1400, al igual que el boleto del micro y también existen abonos semanales que permiten realizar cinco viajes diarios durante siete días corridos por $13720.