Así será la sexta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza

La 6ª etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza une Maipú y Godoy Cruz con 137 km y paso por el Corredor del Oeste

La Vuelta de Mendoza disputará su sexta etapa el miércoles 18 con largada a las 15.00. El parcial tendrá 137 kilómetros y conectará Maipú con Godoy Cruz, en un trazado que combina zonas urbanas con el clásico paso por el Corredor del Oeste.

La etapa se pondrá en marcha desde la Municipalidad de Maipú (calle Pablo Pescara). El pelotón avanzará por Tropero Sosa, rotonda del Monumento a los Bodegueros, calle Maza, Juan José Paso, rotonda de Palmares y tomará el Corredor del Oeste. Luego de enlazar calle Santiago del Estero, Av. Boulogne Sur Mer y calle Las Tipas, ingresará al Espacio Verde Carlos de la Rosa, donde se desarrollará un circuito de 29,6 km con varios pasos puntuables antes de la definición.

Sprint Intermedio 1: km 62, sobre calle Paso (2ª vuelta).

Sprint Intermedio 2: km 107, Parque Dr. Carlos de la Rosa (3ª vuelta).

El final estará marcado en el Espacio Verde Carlos de la Rosa, tras completar los giros al circuito.



Etapa larga y técnica, ideal para equipos que busquen controlar el ritmo en el Corredor del Oeste y definir entre velocistas resistentes o fugas bien armadas.





Final etapa 5 de la Vuelta de Mendoza

Clasificación General

Tras la quinta etapa, la general continúa al rojo vivo:

Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

Nicolás Traico , (Municipalidad de Godoy Cruz ) a 22 segundos

Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallen)

Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

La diferencia mínima entre Moyano y Traico mantiene abierta la lucha por el liderazgo, anticipando jornadas decisivas en la recta final de la competencia.