ChatGPT y la psicología revelaron cuáles son los 6 colores que usan las personas con alta autoestima
La inteligencia artificial aclaró que el uso de determinados colores puede reflejar estados emocionales o estilos personales.
ChatGPT y la psicología del color explicaron que los colores afectan la manera en la que nos percibimos y perciben los demás. Sin querer, las personas eligen los colores que reflejan su estado interno o aquello que quieren proyectar. Por lo general, los colores brillantes o intensos suelen relacionarse con mayor energía y seguridad personal.
¿Qué color refleja una alta autoestima?
El rojo transmite energía, presencia y asertividad. Está asociado con el liderazgo. Desde la psicología aseguraron que una persona con buena autoestima tiende a no tener miedo a llamar la atención y el rojo es un color que comunica potencia y deseo de ser visto.
El amarillo se vincula con la creatividad, optimismo y vitalidad. Por lo general, evoca felicidad y expansión emocional ya que conecta con personalidades abiertas, confiadas y con predisposición positiva hacia el futuro.
El naranja combina la energía del rojo y el amarillo, y representa dinamismo, sociabilidad y entusiasmo. Desde una visión psicológica, el naranja hace que las personas con buena autoestima se sientan cómodas en contextos sociales y refleja una actitud positiva hacia la vida.
El azul, en especial el azul brillante, se relaciona con la confianza, estabilidad emocional y serenidad porque transmite paz y credibilidad. El ChatGPT explicó que una autoestima sólida no necesariamente implica colores intensos, también se asocia a la calma, la coherencia interna y la sensación de control.
El verde representa el equilibrio, crecimiento personal y armonía, y tiene una efecto regulador y tranquilizador. Por lo general, el verde se asocia con personas con una autopercepción estable, en proceso de desarrollo personal.
Por último se encuentra el violeta o púrpura. Tiende a aparecer en personas que valoran su individualidad y expresan confianza en su identidad. Se asocia con una autoestima alta, creatividad, sensibilidad y poder personal. Históricamente, simboliza dignidad y valor propio, aclaró la IA.