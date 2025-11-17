ChatGPT y la psicología revelaron cuáles son los 6 colores que usan las personas con alta autoestima

La inteligencia artificial aclaró que el uso de determinados colores puede reflejar estados emocionales o estilos personales.

ChatGPT y la psicología del color explicaron que los colores afectan la manera en la que nos percibimos y perciben los demás. Sin querer, las personas eligen los colores que reflejan su estado interno o aquello que quieren proyectar. Por lo general, los colores brillantes o intensos suelen relacionarse con mayor energía y seguridad personal.

¿Qué color refleja una alta autoestima? El rojo transmite energía, presencia y asertividad. Está asociado con el liderazgo. Desde la psicología aseguraron que una persona con buena autoestima tiende a no tener miedo a llamar la atención y el rojo es un color que comunica potencia y deseo de ser visto.

El amarillo se vincula con la creatividad, optimismo y vitalidad. Por lo general, evoca felicidad y expansión emocional ya que conecta con personalidades abiertas, confiadas y con predisposición positiva hacia el futuro.

colores 5.jpg Según el ChatGPT y la psicología, los colores que usamos reflejan el estado de neustro interior. Archivo. El naranja combina la energía del rojo y el amarillo, y representa dinamismo, sociabilidad y entusiasmo. Desde una visión psicológica, el naranja hace que las personas con buena autoestima se sientan cómodas en contextos sociales y refleja una actitud positiva hacia la vida.

El azul, en especial el azul brillante, se relaciona con la confianza, estabilidad emocional y serenidad porque transmite paz y credibilidad. El ChatGPT explicó que una autoestima sólida no necesariamente implica colores intensos, también se asocia a la calma, la coherencia interna y la sensación de control.