OpenAI lanza ChatGPT-5.1 frente a las críticas: un asistente más cálido y menos robótico

La compañía OpenAI presentó oficialmente GPT-5.1 , una actualización que busca mejorar la naturalidad y cercanía del asistente conversacional ChatGPT . Con esta versión, los usuarios pueden elegir entre distintos perfiles de tono —profesional, eficiente, cercano u original— que ajustan el estilo y la calidez de las respuestas.

Según el portal Android Headlines , los perfiles de personalidad modifican la estructura y el lenguaje de las respuestas, permitiendo adaptar el asistente a diferentes contextos. Esto facilita su uso tanto en entornos corporativos, donde se requiere formalidad, como en conversaciones informales, donde la empatía y la naturalidad cobran más peso. El cambio de perfil puede hacerse en cualquier momento sin reiniciar el chat, una mejora práctica frente a versiones anteriores.

GPT-5.1 llega con dos variantes principales. Instant está pensada para ofrecer respuestas rápidas y con tono cálido, ideal para consultas cotidianas, mientras que Thinking se centra en tareas que requieren razonamiento más profundo o análisis prolongado. El sistema puede elegir automáticamente cuál usar según la complejidad de la pregunta, aunque también es posible activarlas manualmente.

Una de las mejoras más destacadas es la gestión de memoria. ChatGPT-5.1 retiene mejor los detalles de conversaciones previas, lo que le permite continuar proyectos o documentos en varias sesiones sin perder contexto. Esto representa un avance importante para usuarios que trabajan con el modelo en redacciones extensas, planificación o programación.

En el ámbito corporativo, el nuevo modelo de lenguaje de la IA incorpora opciones pensadas para cumplir con normativas de protección de datos, como el RGPD. Las compañías pueden desactivar el registro de conversaciones cuando lo requieran, manteniendo la privacidad sin perder funcionalidades. Microsoft y OpenAI esperan que esta flexibilidad impulse la adopción del modelo en herramientas como Copilot y Office Agent, donde la confidencialidad resulta clave.

image ChatGPT amplía opciones de personalización. OpenAI

Además, OpenAI informó que trabajó con más de 170 especialistas en salud mental para reducir respuestas inadecuadas en contextos sensibles. La compañía asegura haber disminuido en un 65% los casos en los que el chatbot generaba interacciones problemáticas con usuarios vulnerables. Sin embargo, algunos expertos advierten que los nuevos perfiles más “cercanos” podrían generar confusión emocional en ciertos públicos.

Competencia y próximos pasos

El despliegue de GPT-5.1 será gradual, y las versiones anteriores seguirán disponibles por al menos tres meses. Con esta actualización, OpenAI busca ofrecer una experiencia menos robótica y más humana, apostando por la personalización del tono como una nueva forma de interacción.

Resta ver si estos ajustes bastarán para diferenciar a ChatGPT frente a competidores como Claude o Gemini, que también avanzan en modelos más empáticos y adaptativos.