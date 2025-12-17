Advierten que 2026 será un año difícil para comprar teléfonos: precios altos y menos memoria RAM

La crisis de oferta en memoria RAM encarecería los equipos. Comprar teléfonos será más costoso y los modelos vendrán con recortes de hardware.

Si tenés planeado renovar el equipo, lo ideal es no esperar demasiado. Un informe reciente anticipa que el mercado de teléfonos va a sufrir un golpe fuerte el año que viene. Los expertos señalan que pagaremos más dinero por dispositivos con prestaciones inferiores a las actuales.

Los datos surgen de un análisis de la consultora Counterpoint Research, replicado por el sitio especializado Android Authority. El estudio confirma un panorama gris para los consumidores: la relación precio-calidad va a retroceder. La culpa la tiene la escasez de componentes, específicamente de la memoria RAM. La "fiebre" por la inteligencia artificial acaparó el stock de chips para servidores, dejando al mercado de consumo masivo con menos disponibilidad y costos por las nubes.

image La demanda de memorias RAM incide en los precios de los teléfono en el mediano plazo. Xataka Lo que se viene es un fenómeno conocido como "reduflación" tecnológica. Básicamente, vamos a pagar más caro por recibir menos. Los analistas advierten que los modelos de gama alta con 16 GB de RAM podrían desaparecer de las estanterías. Para mantener los márgenes de ganancia, las marcas se verían obligadas a volver a los 8 GB o 12 GB, rompiendo la tendencia de crecimiento que veníamos viendo en los últimos años para correr aplicaciones pesadas.

El impacto en la memoria RAM y los costos El golpe al bolsillo va a ser real. Se estima que el precio promedio de venta subirá casi un 7%, justo en un momento donde las ventas globales están en bajada. En este escenario de crisis, los gigantes como Samsung y Apple, que dominan el negocio mundial con comodidad, tienen espalda para aguantar el tirón. Sin embargo, las marcas que pelean cada peso para ajustar el costo lo van a pasar mal para ser rentables.

image Xiaomi predice un aumento en precios por las memorias RAM. Xiaomi El sector más perjudicado será la gama de entrada, esos equipos económicos que busca la mayoría de la gente. El costo de fabricación en este segmento se disparó un 25%. Fabricantes como Xiaomi ya enfrentan un panorama donde el valor de las memorias encarece la producción, lo que los obliga a "meter tijera".