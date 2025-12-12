Alertan que usar una VPN personal en teléfonos puede traer más riesgos que soluciones

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) lanzó un aviso. Recomiendan a los dueños de teléfonos que eviten instalar cualquier VPN personal sin investigar bien antes. El motivo es que estas herramientas, en lugar de proteger, muchas veces terminan entregando la información del usuario a empresas poco serias.

El comunicado de la agencia pone el foco en los riesgos que corren los usuarios de iPhone y Android. La idea general es que usar una red privada virtual ( VPN ) mejora la seguridad, pero los expertos aseguran que muchas veces es riesgoso. Al usar estos servicios para que tu proveedor de internet no vea qué hacés, simplemente le pasás esa "confianza" a la empresa de la VPN.

Si esa empresa no tiene políticas claras, tus datos quedan igual de expuestos. Esto no achica las amenazas, sino que aumenta los puntos débiles que los atacantes pueden aprovechar.

Google también se sumó a la advertencia con una alerta reciente. Señalaron que muchas apps que se venden como herramientas de privacidad en las tiendas oficiales son, en realidad, una puerta de entrada para el software espía.

El interés por estas herramientas creció mucho en el último tiempo. La gente las busca para saltar bloqueos geográficos (como ver series de otros países) o para evitar controles de edad. Esta necesidad urgente hace que muchos usuarios bajen la primera opción que encuentran, sin mirar la letra chica.

Desde el sitio TechRadar destacaron que este apuro lleva a instalar soluciones dudosas. Al no chequear la reputación del proveedor, se incrementa el riesgo de meter en el teléfono programas ineficaces o maliciosos que roban claves o datos bancarios.

Claves de ciberseguridad para no caer en la trampa

Los especialistas insisten en que hay que tomar precauciones antes de elegir.

No da lo mismo cualquier servicio. Un punto fundamental es verificar que la empresa tenga una política de "no registros" (no-logs) transparente y que haya pasado auditorías externas.

La seguridad digital depende de una elección informada. La CISA recomienda desconfiar de las aplicaciones que no son claras sobre cómo guardan los datos. También sugieren buscar servicios que usen protocolos de cifrado fuertes y conexiones "multi-hop", que pasan la información por varios servidores para que sea más difícil de rastrear.

La recomendación final es clara: hay que esquivar las ofertas gratuitas o demasiado baratas que no tienen respaldo. Muchas veces, esas apps "gratis" cobran vendiendo tu historial de navegación a terceros.

shutterstock_2417749387 Kaspersky: una de las recomendaciones de VPN y antivirus. Shutterstock

Si buscás una opción concreta que funcione bien, una alternativa recomendada es la VPN que viene incluida con el antivirus Kaspersky. A diferencia de las opciones dudosas que pululan en las tiendas, esta es una herramienta paga, pero efectiva. Invertir unos pesos en un servicio reconocido garantiza que la privacidad sea real y te ahorra los dolores de cabeza de los que advierten las autoridades.