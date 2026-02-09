No es iPhone: el teléfono de la marca Vivo es el mejor para tomar fotos en conciertos
La marca china apuesta por un sensor de 200 MP y un kit de accesorios único. Conocé los detalles técnicos del Vivo X300 Pro en este análisis a fondo.
El mercado de la telefonía móvil recibe una propuesta de Vivo que pone el foco en la fotografía de larga distancia. En esta nota, analizamos el Vivo X300 Pro, un teléfono que busca ofrecer una alternativa real para capturar imágenes nítidas en situaciones complejas, superando incluso a los referentes tradicionales del sector tecnológico.
El diseño del equipo no pasa desapercibido por el tamaño de su módulo de cámaras. Es un círculo gigante que ocupa buena parte de la zona trasera y sobresale unos 5 milímetros del chasis. El teléfono tiene una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Aunque el cuerpo es delgado, el peso se nota un poco más de lo habitual por los cristales de las lentes y el marco de metal.
Potencia y rendimiento del Vivo X300 Pro
En el interior, el teléfono corre con un procesador MediaTek Dimensity 9500 y 16 GB de memoria RAM. En el uso diario, el sistema vuela. No tiene problemas para abrir aplicaciones pesadas o juegos con gráficos al máximo, como el Genshin Impact. Según las pruebas técnicas de rendimiento, este procesador logra puntajes que compiten mano a mano con los chips más caros de la industria, asegurando una fluidez total en la multitarea.
El software es OriginOS 6, que corre sobre Android 16 y permite cambiar casi cualquier detalle estético de los iconos y las animaciones. La batería en la versión que llega a las tiendas es de 5.440 mAh. Si bien es un poco más chica que la versión que se vende en otros mercados, aguanta bien una jornada entera de uso. Si el usuario le da un uso muy intenso, el sistema de carga rápida de 90W permite llenar el equipo en poco más de una hora, aunque el cargador no viene incluido en la caja de fábrica.
La cámara de 200 MP y la tecnología ZEISS
La estrella de este análisis es el teleobjetivo periscopio de 200 megapíxeles de Vivo. Esta lente usa cristales con certificación ZEISS APO para evitar distorsiones en los colores y mantener la claridad. Al tener tanta resolución, es posible sacar una foto a mucha distancia y hacer un recorte sin que la imagen se vea borrosa. Es una herramienta ideal para quienes van a recitales o eventos deportivos y quieren una foto clara desde la tribuna.
El kit de lentes de Vivo
Para los que quieren algo más, existe un kit fotográfico opcional que tiene un costo de 200 euros adicionales ($340.000 pesos argentinos más) al precio base en la tienda oficial de Vivo. Un total de 1.399 euros del teléfono ($2.385.000 pesos argentinos). Este accesorio se pega al equipo y suma botones físicos para disparar, una rueda para el zoom y una batería extra. Con este complemento, el teléfono se siente como una cámara de fotos profesional. El desenfoque que logra es natural y no parece algo inventado por la computadora, lo que da resultados muy limpios en los retratos.
En los hechos, el sensor principal de 50 megapíxeles también rinde muy bien en interiores con luz artificial. El rango dinámico es amplio y las sombras mantienen el detalle sin generar ruido digital molesto. Es un equipo pensado para quien no quiere andar cargando una mochila con lentes pero necesita una calidad de imagen superior a la media para su trabajo o sus redes sociales.