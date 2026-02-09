No es iPhone: el teléfono de la marca Vivo es el mejor para tomar fotos en conciertos

La marca china apuesta por un sensor de 200 MP y un kit de accesorios único. Conocé los detalles técnicos del Vivo X300 Pro en este análisis a fondo.

El mercado de la telefonía móvil recibe una propuesta de Vivo que pone el foco en la fotografía de larga distancia. En esta nota, analizamos el Vivo X300 Pro, un teléfono que busca ofrecer una alternativa real para capturar imágenes nítidas en situaciones complejas, superando incluso a los referentes tradicionales del sector tecnológico.

El diseño del equipo no pasa desapercibido por el tamaño de su módulo de cámaras. Es un círculo gigante que ocupa buena parte de la zona trasera y sobresale unos 5 milímetros del chasis. El teléfono tiene una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Aunque el cuerpo es delgado, el peso se nota un poco más de lo habitual por los cristales de las lentes y el marco de metal.

Potencia y rendimiento del Vivo X300 Pro En el interior, el teléfono corre con un procesador MediaTek Dimensity 9500 y 16 GB de memoria RAM. En el uso diario, el sistema vuela. No tiene problemas para abrir aplicaciones pesadas o juegos con gráficos al máximo, como el Genshin Impact. Según las pruebas técnicas de rendimiento, este procesador logra puntajes que compiten mano a mano con los chips más caros de la industria, asegurando una fluidez total en la multitarea.

vivo X300 Ultra - Interna 3 El kit de fotografía que revoluciona la industria de los teléfonos gama alta. Vivo El software es OriginOS 6, que corre sobre Android 16 y permite cambiar casi cualquier detalle estético de los iconos y las animaciones. La batería en la versión que llega a las tiendas es de 5.440 mAh. Si bien es un poco más chica que la versión que se vende en otros mercados, aguanta bien una jornada entera de uso. Si el usuario le da un uso muy intenso, el sistema de carga rápida de 90W permite llenar el equipo en poco más de una hora, aunque el cargador no viene incluido en la caja de fábrica.

La cámara de 200 MP y la tecnología ZEISS Vivo X300: teléfono y kit de fotografía La estrella de este análisis es el teleobjetivo periscopio de 200 megapíxeles de Vivo. Esta lente usa cristales con certificación ZEISS APO para evitar distorsiones en los colores y mantener la claridad. Al tener tanta resolución, es posible sacar una foto a mucha distancia y hacer un recorte sin que la imagen se vea borrosa. Es una herramienta ideal para quienes van a recitales o eventos deportivos y quieren una foto clara desde la tribuna.