Vivo X200T vs. Vivo X300: cuál es la diferencia entre el "flagship" y el tope de gama

La marca lanzó dos equipos potentes con procesadores MediaTek. Conocé las especificaciones del Vivo X200T y el Vivo X300 en esta comparación técnica.

Los teléfonos de esta serie Vivo ya cuentan con el sistema OriginOS 6 basado en la última versión de Android disponible.

El mercado chino de teléfonos recibió dos propuestas que comparten diseño pero apuntan a públicos distintos. El Vivo X200T llegó como una opción potente a un precio menor, mientras que su hermano mayor busca el liderazgo absoluto con un sistema de cámaras que supera a casi toda la competencia actual de este año.

Ambos modelos de Vivo usan materiales de primera, con marcos de metal y vidrio, y cuentan con protección contra agua y polvo. Sin embargo, cuando uno mira los fierros internos, aparecen las distancias que justifican la diferencia de precio entre los dos aparatos.

Potencia y rendimiento: ¿Dimensity 9400+ o Dimensity 9500? La velocidad de proceso es el primer punto de quiebre. El Vivo X200T usa el chip Dimensity 9400+ de MediaTek, un componente de 3 nanómetros que rinde de forma excelente en cualquier juego pesado o aplicación de edición. Por otro lado, el Vivo X300 da un salto hacia el Dimensity 9500. Según las pruebas de rendimiento, este procesador nuevo es entre un 15% y un 30% más rápido que el anterior.

Vivo Telefonos Vivo X300: diferentes colores y diseños del nuevo teléfono chino. Imagen generada con IA Esta mejora en la potencia bruta se nota sobre todo en tareas que exigen mucho esfuerzo al sistema, como la grabación de video en alta resolución o el uso de funciones complejas de inteligencia artificial. Si bien el modelo X200T cumple de sobra para un usuario exigente, el modelo superior asegura una vida útil más larga gracias a sus núcleos de nueva generación que manejan mejor la carga de trabajo constante.

Cámaras y pantallas: la gran brecha entre los teléfonos de Vivo Vivo X200T equipado con el Dimensity 9400+ de MediaTek La pantalla de los Vivo es otro factor clave para decidir. El X200T es un equipo de tamaño estándar con un panel de 6,67 pulgadas que llega a un brillo impresionante de 5000 nits. En cambio, el X300 es un modelo más compacto, con una pantalla de 6,31 pulgadas. Este tamaño reducido lo hace más liviano y fácil de usar con una sola mano. Además, usa tecnología LTPO, lo que permite que la frecuencia de refresco cambie según la necesidad para cuidar la batería.