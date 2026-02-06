Xbox libera seis juegazos GRATIS para jugar todo el fin de semana

Xbox vuelve a activar su ya clásico Free Play Days , una propuesta que permite jugar gratis una selección de títulos completos durante todo el fin de semana. En esta ocasión, la compañía apuesta por una combinación potente y variada: estrategia, acción cooperativa, deportes, conducción y simulación, con seis juegos muy conocidos que apuntan a públicos bien distintos.

Como es habitual, la disponibilidad puede variar levemente según la región o el tipo de suscripción a Xbox Game Pass , y algunos títulos pueden tardar unas horas en habilitarse. Aun así, la propuesta ya se perfila como una de las más completas de los últimos meses.

Entre las opciones destacadas de Xbox Games Pass aparece Sid Meier’s Civilization VI, el referente moderno de la estrategia por turnos. Ideal para quienes disfrutan de partidas largas y profundas, el juego propone construir y expandir una civilización desde la Edad Antigua hasta un futuro tecnológico, tomando decisiones políticas, militares y culturales que pueden demandar horas frente a la pantalla. Una oportunidad perfecta para engancharse —o volver— a uno de los títulos más adictivos del género.

En el otro extremo está Risk of Rain 2, un shooter cooperativo con una progresión constante y una dificultad que escala sin piedad cuanto más tiempo se sobrevive. Su propuesta es directa y frenética, ideal para jugar con amigos online y experimentar ese equilibrio justo entre caos, habilidad y trabajo en equipo que lo convirtió en un éxito dentro del género roguelike.

El deporte, en tanto, tiene un peso fuerte en esta edición de Free Play Days . NBA 2K26 permite probar la entrega más reciente de la popular saga de básquet, con acceso a sus modos principales y una buena excusa para evaluar jugabilidad y sensaciones antes de pensar en una compra. A esto se suma TopSpin 2K25, que propone un tenis de corte arcade, con licencias oficiales y partidos ágiles, pensados para sesiones cortas y dinámicas.

Para quienes buscan algo más relajado o familiar, LEGO 2K Drive ofrece carreras desenfadadas con un fuerte componente creativo. La posibilidad de construir y personalizar vehículos, sumada a su estética colorida y accesible, lo convierte en una opción ideal para sesiones casuales o para compartir con los más chicos.

Completa la lista PGA TOUR 2K25, una experiencia de golf mucho más técnica y exigente, con campos reales y múltiples opciones tanto en solitario como en multijugador. Un título que apunta a jugadores pacientes y amantes de la simulación deportiva.

Xbox Game Pass: probar, decidir y ahorrar

Durante todo el evento no es necesario comprar los juegos para disfrutarlos y, en la mayoría de los casos, el progreso se conserva si luego se decide adquirirlos. Además, suele ser habitual que estos títulos cuenten con descuentos especiales mientras dura la promoción.

Un fin de semana ideal para explorar propuestas muy distintas, sin gastar un peso, y decidir con calma cuáles merecen un lugar permanente en la biblioteca de Xbox.