Un mes GRATIS de Xbox Game Pass Premium con la promoción de Sea of Thieves

Los usuarios de Xbox tienen una oportunidad única para conseguir una suscripción gratuita de 1 mes al Xbox Game Pass Premium, gracias a una promoción especial relacionada con el popular videojuego Sea of Thieves . Esta oferta, disponible por tiempo limitado, llega como una excelente noticia para aquellos que desean aprovechar el servicio de suscripción de Xbox sin costo alguno. A continuación, te contamos todos los detalles de cómo obtener este beneficio y otras recompensas adicionales.

A raíz de la campaña promocional de Sea of Thieves: The Last Bite, los jugadores podrán acceder gratis a un mes del nivel Premium de Xbox Game Pass , sin tener que pagar nada. La oferta es parte de una colaboración entre Microsoft y Webtoon Entertainment, que busca promover la nueva serie de cómics inspirada en el exitoso videojuego multijugador Sea of Thieves . Para aprovechar la promoción, solo hay que cumplir con un sencillo requisito: leer los primeros 5 episodios del cómic Sea of Thieves: The Last Bite.

Promo limitada hasta el 13 de febrero de 2026: incluye mes gratis del servicio de Xbox y recompensas exclusivas dentro de Sea of Thieves.

Los jugadores que lean estos episodios en la plataforma Webtoon recibirán, además de la suscripción gratuita de Xbox Game Pass Premium, otros artículos exclusivos dentro del videojuego y un mes de acceso gratuito a Webtoon Premium, que otorga beneficios como 100 créditos mensuales, lectura sin anuncios y descuentos en la tienda.

Sea of Thieves: The Last Bite es una serie de cómics que profundiza en la narrativa del famoso videojuego Sea of Thieves . A través de una historia que se centra en una tripulación completamente nueva, un barco hundido y un gran misterio, la serie ofrece una perspectiva única del universo del juego. Los primeros 5 episodios, que ya están disponibles en Webtoon, cuentan con ilustraciones de Rhoald Marcellius y un guion de Chris Allcock. Este cómic no solo es ideal para los fanáticos de Sea of Thieves , sino también para aquellos que recién se están introduciendo en el universo de la franquicia.

La iniciativa, además de ser una gran oportunidad para los jugadores, busca expandir el lore de Sea of Thieves en una nueva forma de contenido digital. Los episodios pueden leerse sin costo, pero los usuarios que decidan suscribirse a Webtoon Premium también obtendrán una variedad de recompensas dentro del cómic y en el videojuego.

Recompensas exclusivas y tiempo limitado

Aparte de la suscripción gratuita al Xbox Game Pass Premium, la promoción también incluye un emote exclusivo para Sea of Thieves. Los jugadores que se registren en Webtoon Premium antes del 13 de febrero de 2026 recibirán este artículo dentro de la aplicación en pocos días. Además, al acceder a Webtoon Premium, los usuarios pueden disfrutar de la lectura de cómics sin interrupciones y recibir descuentos en futuras compras dentro de la plataforma.

Xbox Game Pass La colaboración de Webtoon y Xbox suma un increíble beneficio. Shutterstock

Es importante destacar que esta promoción está disponible solo por tiempo limitado, y el 13 de febrero de 2026 será la fecha límite para aprovecharla. Para canjear el mes gratis de Xbox Game Pass Premium, los jugadores deben visitar el centro de beneficios de Xbox o usar la aplicación oficial para PC y dispositivos móviles.

Si bien algunos detalles, como la disponibilidad en LATAM, no están completamente claros, los usuarios de Sea of Thieves y los fanáticos de los cómics deben aprovechar esta oportunidad y revisar la plataforma Webtoon para obtener las recompensas. Los códigos deben canjearse dentro de los 30 días posteriores a la solicitud, por lo que es importante actuar rápidamente.