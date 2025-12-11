Xbox Game Pass se prepara para un 2026 nostálgico con clásicos de la primera Xbox

Xbox Game Pass no tuvo un año fácil. Desde octubre de 2025, Microsoft reordenó por completo sus planes de suscripción, rebautizó las categorías como Essential, Premium y Ultimate y aplicó una fuerte suba de precios: el nivel más alto pasó de US$19,99 a US$29,99 al mes, un aumento cercano al 50% que generó molestia entre muchos jugadores. En ese contexto, la empresa necesita mostrar que el servicio vale lo que cuesta, y todo indica que 2026 será el año clave para intentarlo.

El motivo no es menor: Xbox cumplirá 25 años. Y, aunque todavía no hay anuncios oficiales, un comentario de Jason Ronald, vicepresidente de dispositivos y ecosistema de juego de Microsoft , encendió las expectativas de los amantes de los clásicos o retro. En una entrevista con BBC News, realizada en el marco de la presentación de la portátil Xbox Ally desarrollada junto a ASUS, el ejecutivo evitó confirmar si llegarán más juegos clásicosm pero dejó la puerta abierta y pidió “estar atentos” a lo que la marca revelará durante el próximo año.

La pregunta del entrevistador era sencilla y potente: ¿habrá más títulos del primer Xbox en Game Pass para celebrar el aniversario? Ronald no dio una respuesta directa, pero sí marcó el tono. Dijo que en 2026 quieren celebrar “el gran legado y la historia de Xbox ” y, al mismo tiempo, definir el futuro del ecosistema. Sin confirmarlo de forma explícita, el mensaje suena a guiño para quienes sueñan con volver a jugar joyas de principios de los 2000 sin necesidad de desempolvar consolas.

En la misma charla, el ejecutivo remarcó que “los grandes juegos son atemporales” y que Microsoft siente la responsabilidad de preservar esos títulos y permitir que se jueguen de formas nuevas.

No es una frase aislada: encaja con la estrategia de retrocompatibilidad que Xbox impulsó durante años y que oficialmente se cerró en 2021. Para entonces, el catálogo retro incluía unos 630 juegos de Xbox 360 y alrededor de 60 de la Xbox original, todos jugables en Xbox One y Xbox Series X|S, algunos con mejoras de resolución, FPS y tiempos de carga.

El problema es que muchos otros clásicos quedaron en el limbo por temas de licencias, derechos de música o acuerdos con editoras. Si el aniversario sirve de excusa para destrabar algunos de esos conflictos y sumar más retrocompatibles al ecosistema –y, eventualmente, a Game Pass–, Microsoft tendría una carta fuerte para reconciliarse con los suscriptores que hoy miran con desconfianza las nuevas tarifas.

Embed - Halo Campaign Evolved The Silent Cartographer Trailer

Un 2026 cargado de estrenos… ¿y de nostalgia?

Aunque no hay lista oficial de “clásicos que vuelven”, lo que sí está claro es que 2026 será uno de los años más cargados de estrenos para Game Pass. Microsoft ya prometió más de 75 lanzamientos día uno al año en el nivel Ultimate, como parte de la justificación del último aumento de precios.

Entre ellos se destacan pesos pesados first-party como Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, el nuevo Fable y Forza Horizon 6, todos previstos para debutar directamente en el servicio. A la lista se suman secuelas esperadas como High on Life 2, que también llegará a Game Pass desde el primer día, reforzando la idea de un calendario muy agresivo.

Así, el escenario que se perfila es interesante: por un lado, un servicio más caro y dividido en tiers; por el otro, una hoja de ruta cargada de superproducciones y la posibilidad –todavía en el terreno de la insinuación– de que se amplíe el acceso a juegos de la primera Xbox. Para quienes crecieron con esos discos verdes y hoy pagan Game Pass todos los meses, el aniversario 25 podría ser algo más que una efeméride: la oportunidad de volver a sus clásicos favoritos con mejoras modernas y, al mismo tiempo, estrenar la próxima oleada de exclusivas.

Embed - Gears Of War 4 Official Tomorrow Trailer

Hasta que Microsoft hable claro, todo se mantiene en modo expectativa. Pero si la compañía realmente combina un 2026 lleno de lanzamientos nuevos con un empujón decidido a su catálogo retro, Game Pass podría transformar un año de polémicas por precios en el comienzo de una nueva etapa donde nostalgia y futuro convivan en la misma biblioteca.