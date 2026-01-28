Nano Banana de Google: la historia detrás la revolución en edición de imágenes con IA

Conocé el origen de Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que nació de un apodo personal y hoy lidera el ranking mundial de edición de fotos.

La industria tech, con la aparición de modelos de inteligencia artificial, revolucionó la democratización y el uso de imágenes. Nano Banana, una herramienta que nació en las oficinas de Google DeepMind casi por accidente, terminó por transformar la forma en que los usuarios editan sus fotos.

Nano_Banana Google Gemini AI: Nano Banana Pro genera contenido en 2K y 4K. Imagen generada con IA La historia tiene su mística y nace donde se cruzan la creatividad con el apuro. Naina Raisinghani, gerenta de producto en la empresa, cuenta que todo se resolvió en medio de una madrugada de trabajo intenso a las dos y media de la mañana. El plazo para mandar el modelo al sitio de evaluación se terminaba y no había una marca comercial lista. Entonces, Naina tiró una idea basada en su vida privada: unió "Naina Banana", como le decían sus amigos, con "Nano", que era el término que usaban sus colegas en referencia a su altura y su pasión por la computación. La mezcla sonaba rara para una corporación, pero funcionó porque capturó la esencia del producto: algo compacto pero muy rendidor.

El éxito de Nano Banana en las pruebas de LMArena Cuando el modelo Nano Banana apareció en LMArena, nadie sabía que venía de los laboratorios de Google DeepMind. En esa web, donde los usuarios votan cuál sistema es mejor sin ver las marcas, la sorpresa fue total. La gente quedó asombrada con la capacidad para fusionar imágenes y mantener los rasgos de las caras sin errores a comparación de otras IA como ChatGPT, Copilot o Midjourney.

El sistema permite hacer cambios localizados con una precisión casi quirúrgica, algo que antes solo hacían profesionales con programas carísimos. Esa efectividad hizo que el nombre se volviera viral mucho antes de que se supiera quién lo había fabricado.

Una vez que Google confirmó que ellos estaban detrás del proyecto mediante un posteo en la red social X, la cosa se fue de las manos. En lugar de esconderse bajo un nombre técnico aburrido, la compañía abrazó el fenómeno del plátano. Pusieron el emoji en la aplicación Gemini y empezaron a repartir remeras y gorras temáticas para los fanáticos. La gente se enganchó rápido en todo el mundo: la poca necesidad de saber promptear sumado a la precisión de las respuestas.