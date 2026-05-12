Los cinco mejores smartwatch Casio clásicos para comprar en 2026

En el mercado tecnológico de 2026, la marca Casio mantiene su liderazgo gracias a una propuesta que une tradición y modernidad. Muchos usuarios eligen un smartwatch que respete la estética de los relojes clásicos , logrando un equilibrio entre la resistencia legendaria japonesa y las funciones digitales más útiles para la vida diaria actual.

Estos dispositivos acompañaron a generaciones enteras en diversas actividades. Actualmente, la transición hacia lo digital permite que diseños icónicos sumen conectividad sin perder su ADN.

Los G-Shock como el DW5600 representan la máxima durabilidad en los relojes de alto rendimiento actuales.

El icónico F91W de Casio es usado por millones de personas durante décadas. Presentado en 1989, ya se convirtió en un clásico absoluto. Este reloj delgado con una fina correa de caucho ofrece todas las funciones básicas de cronometraje y se vende por un precio muy accesible. Existe en una gran variedad de colores, desde el negro tradicional hasta versiones con biseles de latón que combinan con cualquier vestimenta.

Sobre su versatilidad, una usuaria destaca que "este es el reloj más común que ve entre los surfistas del noroeste del Pacífico, porque cabe fácilmente debajo de un traje de neopreno y no te importa perderlo por accidente”. Sin embargo, no todo es perfecto en este modelo histórico. Para quienes buscan una solución, el modelo Illuminator (F105W-1A) corrige este detalle manteniendo la estética original.

Mejores Relojes Casio Clásicos - Interna 2 El F91W es el modelo más vendido entre los relojes clásicos de la marca por su ligereza. Wired

El smartwatch Casio GMW-B5000-D1: metal y conectividad

Si la resistencia estándar no es suficiente, la firma japonesa ofrece una versión del clásico G-Shock totalmente metálica. El Casio GMW-B5000-D1 funciona con energía solar e incluye hora atómica por radiofrecuencia, lo que asegura una precisión extrema en cualquier parte del mundo. Además, se conecta a tu teléfono mediante Bluetooth para ajustar la configuración de forma remota y sencilla.

La caja de este modelo es pesada y robusta, lo que transmite una sensación de durabilidad superior. Su correa de metal se estrecha elegantemente hasta un cierre mecanizado, brindando seguridad en aventuras exigentes o en el uso corporativo. Es la opción ideal para quienes desean las funciones de un reloj inteligente sin renunciar a la estructura de acero que caracteriza a las piezas de alta gama de la marca.

Mejores Relojes Casio Clásicos - Interna 3 El smartwatch GMW-B5000-D1 combina metal resistente con conectividad Bluetooth moderna para el usuario exigente. Wired

Iconos de la cultura pop: el reloj calculadora CA53W

El reloj calculadora de Casio es otro de los clásicos que genera alegría por su diseño único. No se compra solo por la facilidad de hacer cálculos en botones diminutos, sino por su valor histórico entre los amantes de la tecnología. El modelo CA53W perduró durante décadas y apareció en producciones emblemáticas. Marty McFly lució este reloj en la segunda y tercera película de Regreso al Futuro, y Walter White lo usó en la serie Breaking Bad.

Entre sus herramientas técnicas cuenta con una calculadora de ocho dígitos, cronómetro, doble huso horario y alarma. También posee un calendario completo con precisión hasta el año 2099. Su perfil delgado sorprende para un dispositivo con tanta carga visual y funcional, manteniendo una elegancia retro que atrae tanto a coleccionistas como a nuevos usuarios que buscan diferenciarse.

Mejores Relojes Casio Clásicos - Interna 4 Los modelos con calculadora de Casio mantienen su encanto tecnológico décadas después de su lanzamiento. Wired

Estilo vintage y resistencia extrema: AQ240E y DW5600

El diseño vintage de Casio destaca en el modelo AQ240E, que presenta una esfera en color turquesa y un brazalete integrado muy delgado. Este reloj permite configurar la hora digital en una zona horaria diferente y carece de segundero analógico para evitar que la esfera se vea recargada. Tiene un aire muy ochentero que encaja perfectamente con las tendencias de moda actuales en relojes.

Mejores Relojes Casio Clásicos - Interna 5 El diseño vintage del AQ240E ofrece una elegancia atemporal que se adapta a cualquier ocasión social. Wired

Por otro lado, el DW5600 es la base del prestigio de la marca. Fue diseñado por el ingeniero Kikuo Ibe bajo los principios del "Triple 10": 10 años de duración de la batería, resistencia al agua de 10 bares y protección contra caídas de 10 metros sobre hormigón. Este G-Shock básico es una pieza indestructible que aguanta una vida de uso intensivo. Ya sea en ediciones limitadas o modelos solares, este diseño atemporal nunca pasa de moda y es, para muchos, el mejor reloj para toda la vida.