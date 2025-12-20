Casio y Evangelion presentan una nueva edición del G-Shock inspirado en la Unidad-01 de Shinji Ikari

Un diseño exclusivo que celebra el legado de Evangelion, combinando estilo y detalles únicos para los fanáticos del anime y los coleccionistas de Casio.

Casio y Evangelion vuelven a colaborar con una edición limitada del G-Shock GA-110, inspirada en la Unidad-01 pilotada por Shinji Ikari.

Casio continúa su exitosa colaboración con Evangelion y presenta una nueva edición limitada del icónico G-Shock GA-110, ahora con un diseño inspirado en la Unidad-01, el EVA pilotado por Shinji Ikari. Esta colaboración llega para conmemorar el 30 aniversario del estreno de Neon Genesis Evangelion, un anime que marcó una generación con su mezcla de acción mecha, psicología y simbolismo religioso. Bajo la dirección del diseñador Ikuto Yamashita, responsable de los mechas en la serie, esta edición especial "G-Shock" rinde homenaje al legado del anime con un reloj que combina resistencia, funcionalidad y un diseño único.

casio5 El diseño, supervisado por Ikuto Yamashita, combina resina blanca con detalles morado y verde, y suma la Lanza de Longinus integrada en la correa. Casio Un Casio con diseño inspirado en la Unidad-01 El G-Shock GA-110 es uno de los modelos más populares de Casio, conocido por su resistencia y durabilidad. Para esta colaboración, Yamashita ha plasmado sobre la cubierta de resina blanca la silueta de la Unidad-01, en tonos morados y verdes, colores emblemáticos de este EVA. La figura del casco de la Unidad-01 se ubica sobre la correa corta, mientras que la lanza de Longinus, su arma más característica, se proyecta hacia la correa larga, creando un diseño simétrico que evoca la fuerza del mecha en acción.

La esfera del reloj está cargada de detalles alusivos al universo de Evangelion, pero sin perder la legibilidad que caracteriza a los relojes G-Shock. La pantalla roja, acompañada de numerales blancos, hace referencia a las alertas de NERV, la organización encargada de defender a la humanidad de los Ángeles. Además, las barras protectoras en los laterales del reloj recuerdan las instalaciones donde descansaban los EVA, mientras que el marcador de modo está inspirado en el ángel Sachiel, el primer adversario con el que se encuentra Shinji Ikari.

casio3 La esfera incluye guiños al anime: pantalla roja tipo alertas de NERV, numerales blancos y un marcador de modo inspirado en Sachiel. Casio Funcionalidad y resistencia Evangelion Más allá de su estética, este reloj de edición limitada sigue siendo un G-Shock con todas las características que han hecho de esta línea una de las más queridas por los fanáticos de los relojes resistentes. Entre sus características principales se incluyen:

Resistencia al agua hasta 200 metros.

Construcción antiimpactos para soportar golpes y caídas.

Batería de larga duración, con hasta dos años de autonomía.

Temporizador, cinco alarmas y luz LED automática.

Cambio automático de hora según 29 zonas horarias registradas. Este reloj Casio viene acompañado de una lata exclusiva conmemorativa, decorada con el diseño del 30 aniversario de Evangelion. Este detalle, junto con el diseño que aparece en la parte posterior del reloj, agrega un valor coleccionable único, haciendo de esta edición especial un verdadero objeto de deseo para los fanáticos de la serie.