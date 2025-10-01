Vuelve el Casio F-91W actualizado: el reloj retro ahora cuenta con podómetro, juegos y conexión móvil

Casio es una de las marcas de relojes más icónicas de la historia, y su modelo F-91W en los los años 90 causó furor: resistente, preciso y con una batería casi eterna. Tres décadas después, este modelo de reloj retro vuelve a ser noticia gracias a un proyecto que lo transforma en un dispositivo con funciones modernas, incluyendo conectividad Bluetooth.

El modelo original ofrecía lo básico: hora, alarma, cronómetro y calendario. Sin embargo, la startup Ollee Watch One desarrolló una placa base compatible con varios modelos de Casio —incluidos el F-91W , A158W y A159W — que incorpora prestaciones propias de los relojes inteligentes.

Lo más sorprendente es que la estética se mantiene intacta, por lo que sigue luciendo como “el Casio de toda la vida” en la muñeca.

Funciones extra y autonomía de la batería

Además de las mejoras prácticas, el dispositivo incluye pequeños juegos, como una versión simplificada de Blackjack o Ping, que imita a un clásico “mantener la pelota en el aire”.

Eso sí, la batería ya no alcanza la duración del original (que podía superar los 7 años). Según la compañía, la autonomía es de 10 meses utilizando una pila CR2016, similar a la de algunos pulsómetros o termómetros inteligentes.

La instalación del kit es sencilla: no requiere soldaduras, se realiza con herramientas básicas y es reversible. En apenas 10 minutos se puede transformar el reloj en su versión modernizada.

casio El kit para transformar el Casio F-91W cuesta desde 54,99 dólares y ofrece una batería de hasta 10 meses de duración con una pila CR2016. Casio

Precio y disponibilidad

La placa base tiene un precio de 54,99 dólares (unos 47 euros o $73.989,37 ARS), aunque actualmente no hay stock disponible en la web de Ollee Watch One. Quienes prefieran no desmontar su reloj pueden comprar el kit completo ya instalado en un Casio original por 99,99 dólares (unos 86 euros o $134.537,13 ARS).

La propuesta busca unir nostalgia y tecnología: mantener la estética clásica del F-91W, pero con funciones más cercanas a los wearables actuales. Una manera de revivir un ícono de los 90 con las comodidades del presente.