Ghost of Yotei: el exclusivo de PlayStation que arrasa en reservas pese a las polémicas

Ghost of Tsushima marcó una época en la PlayStation de la generación pasada y dejó a los fanáticos con ganas de más. La respuesta llegó en 2024, cuando se reveló Ghost of Yotei , una secuela ambientada en el Japón antiguo que rápidamente dividió a la comunidad.

A un año de ese anuncio, el título ya tiene fecha confirmada: llegará el 2 de octubre de 2025 en exclusiva para PS5 . Su recepción inicial en la crítica especializada fue positiva, con un puntaje promedio de 87 en Metacritic sobre 107 reseñas, lo que lo ubica entre los lanzamientos destacados del año.

La expectativa también se refleja en lo comercial: Ghost of Yotei idera las listas de preventa en la PS Store de países como Estados Unidos, México, Reino Unido, Japón y Brasil. Según jugadores en redes sociales, tanto la edición estándar como las de lujo ocupan los primeros lugares del ranking global.

El camino al estreno no estuvo libre de polémicas . La primera gran división apareció cuando se confirmó que la protagonista sería una mujer, lo que generó reclamos en redes sociales y ataques hacia la actriz Erika Ishii. Algunos usuarios incluso acusaron al juego de “imponer agendas” y llegaron a organizar campañas de boicot.

Además, semanas antes del lanzamiento, una desarrolladora perdió su puesto tras realizar comentarios polémicos sobre Charlie Kirk, lo que avivó los llamados a no comprar el título. Sin embargo, la repercusión en ventas parece desmentir esos intentos: el juego no solo sobrevivió al boicot, sino que se convirtió en el producto más solicitado en la tienda digital de PlayStation.

Ghost of Ytei2 Pese a las polémicas y llamados al boicot, Ghost of Yotei se convirtió en el videojuego más solicitado antes de su lanzamiento. PlayStation

Un legado difícil de igualar

El desafío de Sucker Punch es grande: Ghost of Tsushima superó las 13 millones de copias vendidas y dejó una marca en los exclusivos de Sony. Ahora, con Ghost of Yotei, el estudio apuesta a mantener el nivel narrativo y jugable que lo caracterizó, pero explorando nuevos caminos con una protagonista distinta.

Si el rendimiento comercial acompaña al entusiasmo inicial, el juego podría consolidarse como uno de los grandes lanzamientos de la era PS5, a pesar de las críticas y las polémicas.