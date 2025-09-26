PlayStation lanza un regalo exclusivo por tiempo limitado para usuarios de PS5 y PS4

Si eres fanático de PlayStation , esta es una oportunidad que no querrás dejar pasar. Sony ha lanzado una promoción exclusiva para los usuarios de PS5 y PS4 en la que puedes obtener un set de avatares de edición limitada inspirados en el exitoso videojuego Until Dawn . Este regalo forma parte de la celebración por el lanzamiento digital de la película basada en el juego y está disponible para canjear solo hasta el 27 de octubre.

El proceso para reclamar este regalo es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es:

Este set de avatares se podrá usar en PlayStation Network, lo que te permitirá personalizar tu perfil y mostrar tu entusiasmo por el juego y la película.

PS6: un futuro prometedor con tres modelos diferentes

Aunque los regalos y ofertas continúan para los jugadores de PS5, Sony ya está preparando el futuro de la marca con la PS6. A pesar de que aún falta tiempo para su lanzamiento, las filtraciones sugieren que la próxima PlayStation podría contar con hasta tres modelos diferentes:

Un modelo menos potente al estilo de Xbox Series S.

Un modelo acoplable, similar a la futura Nintendo Switch 2.

Y, por supuesto, el modelo más potente de la línea, para los jugadores más exigentes.

Este enfoque de diversificación en los modelos de PS6 promete ofrecer opciones para todo tipo de jugadores, desde los que buscan una opción más accesible hasta los que desean la experiencia más avanzada.

Embed - UNTIL DAWN – Official Movie Trailer (HD)

Un regalo más en la evolución de PlayStation

Los jugadores de PS5 y futuros usuarios de PS6 tienen mucho que esperar. Desde promociones como la de los avatares de Until Dawn hasta las grandes sorpresas que Sony tiene preparadas para el futuro, está claro que PlayStation continúa apostando por mantener a sus usuarios satisfechos. Además, con el catálogo de PlayStation Plus y otras ofertas en la PlayStation Store, siempre hay algo nuevo para disfrutar.