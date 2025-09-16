PS6: nuevas filtraciones podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Sony

El futuro de PlayStation comienza a vislumbrarse entre rumores y filtraciones. El conocido insider Moore’s Law Is Dead (MLID) ha publicado un nuevo video en el que asegura tener acceso al desglose completo de las especificaciones técnicas de la PS6 , la consola que Sony aún no ha anunciado oficialmente.

Si los datos son ciertos, la próxima generación de PlayStation llegaría con un nivel de potencia que superaría con creces lo visto en la PS5 y la pondría a la altura de las tarjetas gráficas más avanzadas del mercado.

Un nuevo rumor apunta a que la PS6 Portable integrará una APU AMD con arquitectura Zen 6 y GPU RDNA 5 parecido al de la PS5 en modo dock.

Según MLID, la PS6 estaría impulsada por una APU AMD Orion con hasta 10 núcleos Zen 6, una evolución significativa respecto a la arquitectura de la PS5.

En cuanto al apartado gráfico, contaría con una GPU RDNA 5 de 52 a 54 CU, capaz de alcanzar entre 34 y 40 TFLOPS. Esto se traduciría en una rasterización entre 2,5 y 3 veces más rápida y un trazado de rayos entre 6 y 12 veces superior en comparación con la PS5 estándar.

Un rendimiento comparable a la RTX 5090

Lo más llamativo de la filtración es que la PS6 podría equipararse a una NVIDIA RTX 5090 en lo que respecta al rendimiento en trazado de rayos. Además, con la mejora de la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la nueva consola sería entre 4 y 8 veces más rápida que la PS5.

Para ponerlo en contexto: la PS5 supuso un salto de 8 veces sobre la PS4 base y 4 veces respecto a la PS4 Pro. En este sentido, la PS6 mantendría un progreso similar, pero con un énfasis mucho mayor en los gráficos hiperrealistas gracias a la potencia de rasterización y ray tracing.

xbox ps2 La PS6 podría equipararse a una NVIDIA RTX 5090 en lo que respecta al rendimiento en trazado de rayos. Imagen extraída de la web

Posible lanzamiento, rumores y el futuro de PlayStation

El insider reitera su predicción de que la PS6 llegaría en otoño de 2027, alineándose con los ciclos de vida habituales de las consolas de Sony. Aunque todavía es pronto para hablar de precios o ediciones, las filtraciones permiten comenzar a trazar un escenario más realista sobre lo que los jugadores pueden esperar.

Como siempre ocurre con este tipo de filtraciones, es importante recordar que no hay confirmación oficial por parte de Sony. Aun así, los datos sirven para que la comunidad gamer imagine cómo será la experiencia de la próxima generación.

Lo único cierto es que la expectación crece. La PS6 apunta a convertirse en un salto técnico similar al que supuso la PS5, con mejoras centradas en el realismo gráfico y el trazado de rayos, lo que marcaría un antes y un después en la historia de la consola más popular del mundo.