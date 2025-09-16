¿Cómo instalar paso a paso iOS 26 en tu iPhone?

La actualización de iOS 26 ya está disponible para todos los iPhone compatibles. El sistema operativo llega con el rediseño Liquid Glass y varias funciones vinculadas a Apple Intelligence. Apple comenzó el despliegue global y los usuarios pueden instalarlo directamente desde la configuración de su iPhone.

Para instalar iOS 26 , los usuarios deben ir a Ajustes > General > Actualización de software. Allí aparecerá la nueva versión y solo se debe seguir las instrucciones en pantalla. El proceso es automático y no requiere pasos adicionales. Apple recomienda realizar una copia de seguridad previa en iCloud y tener más del 50% de batería o el iPhone conectado al cargador.

Según informó la compañía, la actualización está disponible para todos los modelos desde el iPhone 11 en adelante. También incluye a los iPhone SE de segunda y tercera generación. Quienes adquieran el iPhone 17, que llegará al mercado esta semana, lo recibirán con iOS 26 instalado de fábrica.

El sitio Hipertextual explicó que el procedimiento es el mismo tanto para quienes vienen desde versiones previas, como iOS 18, como para los usuarios que ya habían instalado las betas. En el primer caso, es necesario contar al menos con iOS 18.6.2 antes de dar el salto a la nueva versión.

Novedades que trae iOS 26

La principal novedad es el rediseño de la interfaz, llamado Liquid Glass, que fue presentado en la WWDC 2025. El cambio introduce un estilo más transparente y dinámico, aunque generó opiniones divididas entre los primeros usuarios.

Además del rediseño, iOS 26 incorpora mejoras en Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial que Apple integra en sus dispositivos. Algunas de estas funciones no estarán disponibles en la Unión Europea debido a regulaciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA), lo que también afecta a otras prestaciones como Live Translation en los AirPods.

Apple anunció que, junto a esta actualización, también lanzó iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 y visionOS 26 para los equipos compatibles. Con esta nueva versión, la empresa busca mantener su ciclo de actualizaciones anuales, garantizando compatibilidad y nuevas funciones en una amplia gama de dispositivos.