Este juego AAA llega a PlayStation Plus, pero ya anunció el cierre de servidores

La preservación en la industria del gaming sigue siendo uno de los grandes desafíos de la era digital. Cada año, cientos de títulos pierden soporte y cierran sus servidores, lo que vuelve inaccesibles sus modos online y gran parte de la experiencia original. Esta situación genera preocupación, sobre todo cuando afecta a entregas recientes. En este contexto, sorprende que WWE 2K25 , la última entrega de la saga deportiva de lucha libre que está disponible en PlayStation Plus , ya tenga fecha de caducidad para sus funciones en línea, a pesar de que apenas debutó en marzo de 2025.

El 14 de marzo de 2027 será el último día en que los jugadores de WWE 2K25 podrán disfrutar de partidas online y de sus funciones multijugador. La información se confirmó a través del portal oficial de soporte de 2K, donde se actualiza regularmente el estado de los servicios de sus juegos.

Aunque no se detallaron los motivos de la decisión, todo apunta a que la compañía destinará sus recursos al desarrollo de futuras entregas de la franquicia. Este movimiento resulta llamativo porque se produce apenas unos días después de que el título se sumara al catálogo rotativo de PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe).

La buena noticia para los jugadores es que WWE 2K25 está disponible sin costo adicional en PlayStation Plus para usuarios de PS4 y PS5 . Esto significa que, durante los próximos meses, los suscriptores podrán descargarlo y jugarlo en su totalidad, tanto en modo offline como online, siempre que mantengan activa la membresía.

Por ahora se desconoce cuánto tiempo permanecerá en el catálogo, aunque lo más probable es que esté disponible al menos un año. En cualquier caso, los usuarios de PS5 y PS4 cuentan con una ventana considerable para aprovechar la experiencia completa antes del cierre de servidores en 2027.

Más juegos llegaron a PS Plus en septiembre

El título de lucha libre no llegó solo. En septiembre de 2025, Sony sumó otros lanzamientos de peso a su servicio, ampliando las opciones para los suscriptores. La lista incluye:

WWE 2K25 (PS4 y PS5);

Persona 5 Tactica (PS4 y PS5);

Fate/Samurai Remnant (PS4 y PS5);

Legacy of Kain: Defiance (PS4 y PS5).

Además, el próximo 30 de septiembre llegarán más títulos al catálogo, entre ellos Green Hell, Crow Country, The Invincible y Conscript.

El futuro de los juegos deportivos anuales

El caso de WWE 2K25 refleja una tendencia recurrente en franquicias deportivas anuales: la vida útil de sus servidores suele estar limitada a dos o tres años, en parte porque cada nueva entrega desplaza a la anterior. Aun así, sorprende que el anuncio haya llegado tan pronto, apenas seis meses después del lanzamiento oficial.

Para los jugadores, la recomendación es clara: aprovechar al máximo WWE 2K25 mientras dure su soporte en línea y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el problema de fondo. La industria sigue sin resolver cómo garantizar la preservación de los videojuegos en un mercado dominado por la conectividad y los catálogos digitales.