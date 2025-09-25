State of Play 2025: todas las sorpresas que dejó PlayStation en el Tokyo Game Show

El State of Play , realizado en el marco del Tokyo Game Show, estuvo cargado de anuncios que sorprendieron a la comunidad gamer. En apenas 35 minutos de conferencia, Sony y otras compañías revelaron fechas de lanzamiento, gameplays exclusivos y presentaciones que lograron superar las expectativas.

El título que se llevó todas las miradas fue Saros, el nuevo shooter en tercera persona de Housemarque. Durante el evento se mostró un gameplay de cinco minutos que dejó ver su jugabilidad frenética, el uso de habilidades especiales y una ambientación llamativa. Su propuesta recuerda a Returnal, aunque con progreso permanente. El juego será exclusivo para PlayStation y llegará el 20 de marzo de 2026.

Otro de los proyectos más comentados fue Zero Parades for Dead Spies, un RPG con fuerte impronta narrativa desarrollado por el equipo detrás de Disco Elysium. El tráiler exhibió su estilo gráfico único y algunos aspectos de la historia. Aunque aún no tiene fecha confirmada, se lanzará en 2026 para todas las plataformas.

El broche de oro lo puso Marvel’s Wolverine , desarrollado por Insomniac. El nuevo tráiler reveló fragmentos de gameplay y cinemáticas que adelantaron un título cargado de acción y violencia explícita. Será exclusivo de PlayStation y llegará en otoño de 2026 .

El evento dejó claro que Sony apuesta por una mezcla de exclusivas potentes, remasters de culto y propuestas originales que llegarán en 2026. Desde Saros hasta Marvel’s Wolverine, el calendario de lanzamientos promete mantener a los jugadores ocupados durante los próximos años.

Clásicos que regresan: Deus Ex y Dynasty Warriors 3

Los remasters también tuvieron su espacio.

Deus Ex Remastered saldrá el 5 de febrero de 2026 con mejoras gráficas y ajustes de jugabilidad. Estará disponible en PC y consolas, con un precio inicial de 29 euros en Steam.

Dynasty Warriors 3 Remastered , el clásico de Koei Tecmo de 2001, volverá con un lavado gráfico profundo que lo acerca más a un remake. Su lanzamiento será el 19 de marzo de 2026 en todas las plataformas.

En el terreno del survival horror asimétrico, Sony presentó Halloween The Game, inspirado en la saga cinematográfica. El título buscará competir con Dead by Daylight, aunque recién llegará el 8 de septiembre de 2026 a consolas y PC.

Grandes regresos: Nioh 3 y Code Vein 2

Las filtraciones previas se confirmaron en el evento:

Nioh 3 estará disponible desde el 6 de febrero de 2026 en consolas y PC. La nueva entrega sumará mecánicas que permiten alternar entre ninja y samurái, además de mantener su característico combate exigente.

Code Vein 2 , la secuela del juego de vampiros con estética anime, será uno de los primeros lanzamientos del año. Estará disponible el 30 de enero de 2026.

Let it Die: Inferno y Chronoscript

Entre las propuestas más innovadoras aparecieron dos anuncios llamativos:

Let it Die: Inferno , spin-off del título gratuito Let it Die, llegará con gráficos renovados, mecánicas adicionales y un precio base de 24,99 dólares.

, spin-off del título gratuito Let it Die, llegará con gráficos renovados, mecánicas adicionales y un precio base de 24,99 dólares. Chronoscript: The Endless End , un metroidvania con estética única, combinará plataformas, acción y puzles. Su lanzamiento está previsto para 2026 en PC y consolas.

Crimson Desert muestra avances

El esperado Crimson Desert confirmó su nueva fecha tras varios retrasos. El RPG de mundo abierto creado por Pearl Abyss llegará el 19 de marzo de 2026. El tráiler exhibió nuevas escenas de gameplay y cinemáticas, destacando su ambición gráfica y narrativa.