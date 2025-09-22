Cuidado con este modelo de la PS5 Slim Digital: Sony recorta su almacenamiento a 825 GB

Sony ha lanzado una nueva revisión de su PlayStation en su versión Digital Edition que no trae mejoras, sino un retroceso en el hardware. El modelo CFI-2116, conocido como Chassis E, mantiene el mismo precio que la versión anterior pero reduce la capacidad de su SSD interno en un 17,5%, pasando de 1 TB a 825 GB.

La PlayStation 5 ya lleva casi cinco años en el mercado y, como ocurre con toda consola, ha ido recibiendo revisiones de hardware con el tiempo. Estas modificaciones habían sido, hasta ahora, en beneficio del usuario: desde mejoras en el sistema de disipación, reducciones en el tamaño del chip y hasta la llegada de los modelos Slim con un diseño más compacto.

En cada ocasión, el cambio se había traducido en mejoras. Pero con la revisión CFI-2116, la situación es distinta: la nueva PS5 versión Slim Digital ofrece menos almacenamiento por el mismo dinero.

La PS5 original (Fat) salió al mercado con un SSD de 825 GB, de los cuales solo unos 650 GB quedaban realmente disponibles para juegos tras el sistema operativo.

Con la llegada de la PS5 Slim, Sony dio un paso adelante al incorporar un SSD de 1 TB, lo que elevó la capacidad utilizable hasta aproximadamente 850 GB. Esta mejora era especialmente valorada considerando el tamaño que ocupan los juegos actuales.

Ahora, el Chassis E supone un regreso a los 825 GB, lo que significa que el usuario pierde 175 GB de espacio interno. En términos prácticos, esa reducción equivale al espacio de 2 o 3 juegos AAA actuales. Por ejemplo, títulos como Alan Wake 2 superan los 90 GB y Baldur’s Gate 3 ronda los 150 GB.

Lo más polémico es que Sony no ha reducido el precio de la consola, lo que obliga al consumidor a pagar lo mismo por un producto con menos capacidad. Esto puede obligar a los jugadores a invertir antes de lo esperado en un SSD NVMe adicional compatible con PS5, que representa un gasto extra.

ps 5 digital Atención al modelo en caja: la revisión CFI-2116 ya figura en tiendas y especifica 825 GB de almacenamiento. Imagen extraída de la web

Sin explicación oficial y recomendaciones

Sony no ha comunicado las razones de este recorte. La consola simplemente ha comenzado a aparecer listada en tiendas como Amazon, identificada claramente como PS5 Slim Digital Edition CFI-2116 (Chassis E), y en su embalaje se indica la capacidad reducida de 825 GB.

Si estabas pensando en comprar una PS5 próximamente, la recomendación es clara: revisa bien el modelo que adquieras. Optar por la revisión CFI-2116 significa pagar lo mismo que por la versión Slim anterior, pero con menos espacio de almacenamiento interno, lo que impactará en la experiencia de uso a mediano plazo.