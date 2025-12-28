Cruzar a Chile por el nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra: ¿vale realmente la pena el viaje?

Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, vuelve a instalarse un clásico dilema entre los argentinos: aprovechar un viaje a Chile para comprar tecnología. En ese escenario, uno de los dispositivos que más miradas concentra es el nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra , el buque insignia de la marca surcoreana. Un teléfono de gama alta que promete potencia, inteligencia artificial avanzada y un diseño premium. Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente conviene cruzar la cordillera para comprarlo o la diferencia de precio con Argentina no justifica el esfuerzo?

El nuevo Galaxy S25 Ultra representa el salto más ambicioso de Samsung en materia de IA integrada al uso cotidiano. El dispositivo funciona como un verdadero asistente personal capaz de comprender conversaciones en lenguaje natural y ejecutar múltiples tareas a la vez. Con Gemini Live, el usuario puede interactuar por voz para coordinar acciones entre aplicaciones, sincronizar mensajes, calendarios y recordatorios con un solo comando, o buscar información contextual directamente desde la pantalla.

IA como diferencial real: integra funciones como Gemini Live, Now Bar y Now Brief, además de grabadora de llamadas con transcripción y resumen, impulsado por el Snapdragon 8 Elite.

Entre las novedades más destacadas aparecen Now Bar y Now Brief, funciones que ofrecen un resumen diario de actividades y notificaciones en curso, y una grabadora de llamadas que permite registrar conversaciones con transcripción y resumen directamente en el equipo. Todo esto corre sobre el nuevo Snapdragon 8 Elite para Galaxy, fabricado en 3 nm, que mejora de forma notable el rendimiento general y acelera los procesos de inteligencia artificial, ofreciendo respuestas más rápidas y precisas.

En fotografía y video, el Galaxy S25 Ultra vuelve a subir la vara. El sistema de cámaras permite capturar imágenes con gran nivel de detalle y colores realistas en cualquier lente, incluso en condiciones de poca luz. Los videos nocturnos muestran mejoras sustanciales y el Object-Aware Engine optimiza el reconocimiento de tonos de piel. Además, el asistente de fotografía incorpora herramientas como el eliminador de audio, ideal para limpiar ruidos no deseados en grabaciones, y funciones de edición que permiten crear piezas con estética cinematográfica.

En cuanto al diseño, la línea Galaxy S25 mantiene la identidad elegante de la serie S, con biseles más delgados, mayor superficie de pantalla y una ergonomía mejorada. La versión "Ultra" se distingue por su acabado en titanio, el material más resistente utilizado hasta ahora en la familia Galaxy, combinado con Corning Gorilla Armor , que ofrece mayor protección frente a golpes y rayaduras.

Foto y video con salto de calidad: mejora el rendimiento en baja luz, potencia videos nocturnos y suma herramientas como eliminador de audio y edición “cinematográfica”.

El brillo adaptativo garantiza una visualización cómoda en cualquier entorno, mientras que la paleta de colores refuerza el perfil premium del dispositivo, con opciones como negro, gris, plata y azul titanio. A esto se suma Smart Switch, que facilita la migración de datos desde un teléfono anterior, y Galaxy Lock, para reforzar la seguridad del equipo.

Precios, ahorro real y condiciones a tener en cuenta

El atractivo de comprar el Galaxy S25 Ultra en Chile está, como siempre, en el precio. Al 28 de diciembre de 2025, el equipo se vende en Ripley Chile a $1.059.900 CLP, mientras que en Mercado Libre Argentina cuesta $1.968.600 ARS. Tras la conversión de moneda, el valor en Chile ronda los $1.726.487 ARS, lo que implica un ahorro aproximado de $242.113 ARS.

Sin embargo, la diferencia no es tan amplia como muchos suponen y solo se concreta si se cumplen ciertas condiciones. Para evitar el recargo del 30% por consumos en el exterior, es clave pagar con dólares propios, ya sea mediante tarjeta de crédito o débito en dólares. Además, el teléfono debe ingresarse al país sin caja, configurado y en uso, respetando las normativas aduaneras vigentes.

En conclusión, el ahorro existe, pero no es abrumador. Comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra en Chile puede valer la pena si el viaje ya está planificado y se cumplen todos los requisitos financieros y aduaneros. De lo contrario, adquirirlo en Argentina evita trámites y posibles complicaciones, a cambio de una diferencia de precio que, para muchos, puede no justificar la odisea.