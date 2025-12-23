Mercado Libre baja más de $1 millón el Samsung Galaxy S23 Ultra y es el mejor regalo de Navidad

Mercado Libre vuelve a sacudir el mercado tecnológico en la previa de Navidad con una de las rebajas más fuertes del año en celulares premium. Esta vez, el protagonista es el Samsung Galaxy S23 Ultra , un modelo tope de gama que baja más de un millón de pesos y se posiciona como una de las opciones más atractivas para regalar —o autorregalarse— en esta Navidad.

La plataforma de comercio electrónico continúa ajustando precios en un contexto donde los descuentos reales marcan la diferencia, y este Samsung , aparece como una oportunidad poco habitual dentro del segmento high-end.

El Samsung Galaxy S23 Ultra se ubica en la cúspide del ecosistema Android . Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas ofrece resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles) y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, lo que garantiza fluidez tanto en uso cotidiano como en gaming y consumo multimedia. Todo el frente está protegido por Gorilla Glass Victus 2, pensado para mayor resistencia frente a golpes y rayones.

En el interior, el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy —optimizado específicamente para Samsung — asegura un rendimiento sólido y estable incluso en tareas exigentes. A esto se suman 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, sin posibilidad de expansión vía microSD, una decisión habitual en los modelos premium.

La batería de 5000 mAh acompaña con carga rápida de 45W, permitiendo recuperar energía en poco tiempo y sostener jornadas intensas de uso.

Fotografía, zoom y productividad: sus grandes diferenciales

Uno de los puntos más destacados del Galaxy S23 Ultra es su sistema de cámaras. El sensor principal de 200 megapíxeles permite capturas con alto nivel de detalle y muy buen desempeño nocturno. El módulo se completa con una cámara ultra gran angular de 12 MP y dos teleobjetivos de 10 MP, con zoom óptico 3x y 10x, respectivamente, que ofrecen versatilidad real sin pérdida de calidad.

La cámara frontal de 12 MP cumple con solvencia tanto para selfies como para videollamadas, mientras que el conjunto se apoya en software y procesamiento de imagen de alto nivel.

Otro rasgo distintivo es el S Pen integrado, una herramienta que amplía las posibilidades de productividad: tomar notas rápidas, dibujar, editar documentos o incluso controlar funciones del teléfono a distancia gracias a su conectividad Bluetooth.

En conectividad, el equipo no escatima: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC y USB-C, además de certificación IP68 contra agua y polvo y sonido estéreo.

Walmart-Samsung Galaxy S23 Ultra - Interna 2 El Galaxy S23 Ultra combina pantalla AMOLED QHD+, cámara de 200 MP, S Pen integrado y un descuento del 57 %, una oferta poco frecuente en la gama alta. shutterstock

Samsung Galaxy S23 Ultra: una oportunidad poco frecuente

El dato que más llama la atención es el precio. El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una rebaja de $1.117.929 en Mercado Libre, pasando de $1.961.278 a $843.349, lo que representa un 57 % de descuento. Además, puede adquirirse en hasta 6 cuotas de $140.558, una facilidad que refuerza su atractivo en plena temporada navideña.

Con este recorte, el Galaxy S23 Ultra deja de ser un lujo inaccesible y se transforma en una de las mejores oportunidades del año dentro del segmento premium. Para quienes buscan un celular de alto rendimiento, cámara avanzada y funciones de productividad, la oferta de Mercado Libre aparece como una verdadera ganga difícil de repetir en el corto plazo.