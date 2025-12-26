Mercado Libre lanza una fuerte rebaja de $800.000 en el precio de este Samsung gama alta

El Samsung Galaxy S25 baja un 32% en Mercado Libre: ofrece 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras avanzadas y hasta seis cuotas sin interés.

Oferta post Navidad en Mercado Libre: el Samsung Galaxy S25 aparece con una rebaja fuerte y se instala como una opción premium tentadora para renovar el celular sin bajar de gama.

Aunque ya quedó atrás la Navidad, las promociones continúan activas y Mercado Libre vuelve a captar la atención con una oferta fuerte en el segmento premium. En esta oportunidad, el protagonista es el Samsung Galaxy S25, uno de los modelos más potentes de la marca, que aparece dentro de la plataforma con una rebaja significativa y condiciones de compra que lo vuelven especialmente atractivo para quienes buscan renovar su celular sin resignar prestaciones de gama alta.

Samsung galaxy s25 Potencia tope de gama: trae Snapdragon 8 Elite for Galaxy (octa-core 3,3 GHz), 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Samsung Un Samsung con rendimiento de primer nivel para el uso diario El Galaxy S25 está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y estable incluso en los usos más exigentes. En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, un octa-core de 3,3 GHz, acompañado por 12 GB de memoria RAM, una combinación que permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, jugar títulos pesados o consumir contenido sin interrupciones.

A esto se suma una memoria interna de 512 GB, que brinda amplio espacio para almacenar fotos, videos y archivos sin necesidad de depender de servicios externos. El equipo es desbloqueado, compatible con redes 5G y cuenta con eSIM, lo que facilita el cambio de compañía y mejora la conectividad en todo momento. La batería de 4.000 mAh incorpora carga inalámbrica, aportando comodidad al uso cotidiano.

Galaxy s25 Un Samsung con cámaras y seguridad completa: triple módulo trasero de 50 + 12 + 10 Mpx y selfie de 12 Mpx. Imagen extraída de la web Fotografía versátil y seguridad avanzada en el Galaxy S25 En el apartado fotográfico, el Galaxy S25 ofrece un sistema de tres cámaras traseras con sensores de 50 Mpx, 12 Mpx y 10 Mpx, pensados para adaptarse a distintas condiciones de luz y tipos de escena. Esta configuración permite capturar imágenes con gran nivel de detalle y jugar con encuadres, efectos y planos, acercando una experiencia de fotografía profesional al bolsillo del usuario.

La cámara frontal de 12 Mpx completa el conjunto, ideal para selfies y videollamadas en alta calidad. En cuanto a seguridad, el dispositivo incorpora sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial, ofreciendo dos métodos de desbloqueo rápidos y confiables. El sistema facial, además, permite acceder al equipo de forma más ágil, sin comprometer la protección de los datos personales.