Mercado Libre lanza una fuerte rebaja de $800.000 en el precio de este Samsung gama alta
El Samsung Galaxy S25 baja un 32% en Mercado Libre: ofrece 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras avanzadas y hasta seis cuotas sin interés.
Aunque ya quedó atrás la Navidad, las promociones continúan activas y Mercado Libre vuelve a captar la atención con una oferta fuerte en el segmento premium. En esta oportunidad, el protagonista es el Samsung Galaxy S25, uno de los modelos más potentes de la marca, que aparece dentro de la plataforma con una rebaja significativa y condiciones de compra que lo vuelven especialmente atractivo para quienes buscan renovar su celular sin resignar prestaciones de gama alta.
Un Samsung con rendimiento de primer nivel para el uso diario
El Galaxy S25 está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y estable incluso en los usos más exigentes. En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, un octa-core de 3,3 GHz, acompañado por 12 GB de memoria RAM, una combinación que permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, jugar títulos pesados o consumir contenido sin interrupciones.
A esto se suma una memoria interna de 512 GB, que brinda amplio espacio para almacenar fotos, videos y archivos sin necesidad de depender de servicios externos. El equipo es desbloqueado, compatible con redes 5G y cuenta con eSIM, lo que facilita el cambio de compañía y mejora la conectividad en todo momento. La batería de 4.000 mAh incorpora carga inalámbrica, aportando comodidad al uso cotidiano.
Fotografía versátil y seguridad avanzada en el Galaxy S25
En el apartado fotográfico, el Galaxy S25 ofrece un sistema de tres cámaras traseras con sensores de 50 Mpx, 12 Mpx y 10 Mpx, pensados para adaptarse a distintas condiciones de luz y tipos de escena. Esta configuración permite capturar imágenes con gran nivel de detalle y jugar con encuadres, efectos y planos, acercando una experiencia de fotografía profesional al bolsillo del usuario.
La cámara frontal de 12 Mpx completa el conjunto, ideal para selfies y videollamadas en alta calidad. En cuanto a seguridad, el dispositivo incorpora sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial, ofreciendo dos métodos de desbloqueo rápidos y confiables. El sistema facial, además, permite acceder al equipo de forma más ágil, sin comprometer la protección de los datos personales.
Precio rebajado y una oportunidad a considerar en Mercado Libre
Recién en este tramo aparece el dato clave: el Samsung Galaxy S25 tenía un precio anterior de $2.499.999, pero actualmente se consigue en Mercado Libre por $1.699.999, lo que representa una rebaja de $800.000 y un descuento del 32%. Además, el equipo puede adquirirse en hasta seis cuotas de $384.936, una facilidad de pago que refuerza el atractivo de la propuesta.
Con estas condiciones, la oferta se posiciona como una de las más interesantes del momento dentro de la gama alta, especialmente para quienes buscan potencia, fotografía avanzada y conectividad de última generación a un precio sensiblemente más accesible.