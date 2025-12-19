PlayStation 5: ya es posible ejecutar juegos de PS3 de forma nativa y te contamos cómo
Un emulador de terceros logró que el videojuego Cloudberry Kingdom (PS3) corra en PlayStation 5 sin streaming.
La compatibilidad con versiones anteriores en Playstation suele ser un tema sensible en cada salto generacional. En este caso, el debate volvió a encenderse por un avance inesperado: por primera vez, un juego original de PS3 logró ejecutarse de forma nativa en PlayStation 5( PS5), sin depender de streaming. El detalle que cambia el tono del logro es claro: el hito no llega por una solución oficial, sino por un emulador desarrollado por terceros.
El título que marca el punto de inflexión es Cloudberry Kingdom, un plataformas lanzado en 2013 para PC, Xbox 360, Wii U y PS3. Ahora, en PS5 puede jugarse mediante RedoEngine, un emulador creado por RedoApps. El hecho es puntual, pero la lectura va más allá: si la emulación resulta viable a nivel comercial, el camino hacia una biblioteca retro más amplia podría empezar a despejarse.
RedoEngine, el emulador comercial que esquiva el gran obstáculo de PS3
RedoEngine forma parte de una suite de emulación que RedoApps viene desarrollando para consolas PlayStation —por ahora, con soporte para PS1, PS2 y PS3— con un enfoque distinto al de proyectos comunitarios. En este caso, se trata de una propuesta comercial, lo que implica un modelo de licencias: los desarrolladores deberían comprarla para “publicar” sus juegos en PlayStation 5 usando esta vía. En el horizonte queda abierta otra posibilidad: que, en algún momento, el emulador se ofrezca como herramienta para que cualquier usuario ejecute sus juegos de PS3 en PS5. Por ahora, eso no es un hecho.
Según el análisis técnico citado por Digital Foundry, RedoEngine utiliza un enfoque de emulación de alto nivel (HLE). En términos simples, simula el comportamiento del hardware original sin replicar cada componente con precisión absoluta. Esa decisión técnica permite sortear uno de los mayores dolores de cabeza de PS3: la arquitectura Cell y, en particular, sus SPU personalizados, un elemento que durante años funcionó como barrera para llevar de forma directa juegos de PS3 a hardware moderno.
Cloudberry Kingdom: tres versiones, una “PS3 Edition” y funciones modernas
El resultado se ve en un paquete particular: Cloudberry Kingdom aparece como un conjunto que incluye sus versiones nativas de PS4 y PS5, además de Cloudberry Kingdom: PlayStation 3 Edition. Esta última no es un port tradicional: es una aplicación para PlayStation 5 que ejecuta el juego de PS3 mediante RedoEngine.
En la práctica, la versión emulada corre de forma local en PS5 con una resolución cercana a la original (1080p) y suma funciones que no estaban presentes en el lanzamiento de PS3. Entre ellas, destacan los save states, que permiten guardar en cualquier momento, y un sistema de mapeo de controles que traduce las entradas del DualShock 3 al DualSense.
La implementación también ordena el acceso: desde PlayStation Store, el paquete habilita tres descargas diferenciadas —PS4, PS5 y la “PS3 Edition”— y esta última muestra una guía de asignación de botones al iniciar.
Lo que promete y lo que todavía limita
El avance abre una puerta, pero no garantiza un corredor. La continuidad depende de licencias, acuerdos y de que más estudios adopten la herramienta. Aun así, el simple hecho de ver un juego de PS3 funcionando localmente en PS5, sin nube, instala una idea que Playstation no había materializado de esta forma.