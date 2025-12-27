Huawei Pura 80: la nueva joya fotográfica de la marca China llega a Mercado Libre con un fuerte descuento

El Huawei Pura 80 ya se comercializa en la Argentina y rápidamente se posiciona como uno de los celulares más interesantes de la gama alta, especialmente para quienes priorizan la fotografía móvil y el diseño premium. Fiel a la estrategia de la marca, el dispositivo apuesta por una experiencia visual y fotográfica de primer nivel, incluso en un contexto marcado por la ausencia de los servicios de Google, consecuencia de las sanciones internacionales. Aun así, Huawei refuerza su propuesta con hardware de alta calidad y un ecosistema propio cada vez más maduro. Como atractivo adicional, el equipo se encuentra actualmente en Mercado Libre con una rebaja cercana a los $700.000, un dato que lo vuelve aún más competitivo.

El mayor diferencial del Huawei Pura 80 está en su sistema de cámaras. El equipo incorpora la cámara Ultra Chroma XMAGE, diseñada para capturar los colores del mundo con una fidelidad poco común en smartphones. Gracias a sus 1.500.000 canales espectrales, el sistema identifica y ajusta de forma inteligente cada matiz, logrando imágenes más realistas tanto a plena luz del día como en escenarios de baja iluminación.

Cámara Ultra Chroma XMAGE: promete colores más fieles gracias a 1.500.000 canales espectrales, con triple módulo (50 MP principal con apertura variable, 13 MP ultra gran angular y 12 MP periscópico) y video potenciado para creadores.

El conjunto fotográfico se completa con una cámara principal de 50 MP con apertura variable (F1.4~F4.0) y estabilización óptica, una ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP, también con OIS. Esta combinación permite capturar paisajes amplios, retratos detallados y tomas con zoom sin perder calidad. En video, el procesamiento avanzado realza colores y detalles, consolidando al Huawei Pura 80 como una herramienta potente para creadores de contenido.

En términos de diseño, el Huawei Pura 80 refleja una estética moderna y sofisticada. Su cristal mate esmerilado no solo aporta un acabado elegante, sino que también mejora el agarre y reduce las huellas. La pantalla de bordes planos refuerza la sensación de solidez y vanguardia, alineándose con las tendencias actuales de la gama alta.

Rebaja fuerte en Mercado Libre: pasó de $1.917.830 a $1.249.999 (34% off, casi $700.000 menos) y se puede pagar en 12 cuotas de $104.166.

La resistencia es otro punto fuerte. El dispositivo está protegido por Kunlun Glass de segunda generación, que según Huawei ofrece una durabilidad hasta 20 veces superior al cristal estándar frente a caídas y golpes cotidianos. Esto se traduce en mayor tranquilidad para el uso diario, sin resignar estética.

La autonomía también acompaña la propuesta premium. El Huawei Pura 80 integra una batería de 5.170 mAh, pensada para llegar sin problemas al final del día incluso con uso intensivo. Además, cuenta con carga rápida Huawei SuperCharge de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, permitiendo recuperar energía en pocos minutos. En la caja se incluyen el teléfono, una funda transparente y un cable USB-C.

Sistema, experiencia y una oferta difícil de ignorar para este Huawei

El Huawei Pura 80 funciona con EMUI, el sistema operativo propio de la marca, sin servicios de Google integrados. Si bien esto puede representar una adaptación inicial para algunos usuarios, Huawei ha fortalecido su tienda de aplicaciones y sus servicios alternativos, ofreciendo una experiencia fluida y enfocada en la personalización, con temas interactivos y funciones inteligentes.

En cuanto al precio, el dato clave aparece al final: este gama alta pasó de $1.917.830 a $1.249.999 en Mercado Libre, lo que representa un descuento del 34%, cercano a los $700.000. Además, puede adquirirse en hasta 12 cuotas de $104.166, una facilidad que lo vuelve aún más atractivo.

Con esta rebaja en Mercado Libre, el Huawei Pura 80 se consolida como una de las opciones más interesantes del segmento premium en Argentina, especialmente para quienes buscan fotografía avanzada, diseño sofisticado y gran autonomía, a un precio hoy mucho más accesible.