Estos son los 5 mejores y más lujosos relojes presentados en el "Watches and Wonders 2026"

La nueva edición de Watches and Wonders 2026 marca un punto de inflexión para la industria. En este evento, las marcas presentan relojes que desafían los límites de la ingeniería tradicional. El lujo se reinventa mediante materiales innovadores y mecanismos complejos, demostrando que la alta relojería sigue vigente a pesar de los desafíos económicos globales.

El panorama actual de los fabricantes suizos enfrenta una recesión que persiste desde hace dos años. Sin embargo, Ginebra cumple con las expectativas al organizar la reunión de maestros relojeros más grande de su historia. El regreso triunfal de Audemars Piguet añade un atractivo especial a una feria donde la innovación mecánica compite directamente con la versatilidad de cualquier smartwatch de alta gama .

La tecnología Ceralume permite que estos relojes de lujo brillen con luz propia en la oscuridad.

El Venturer Vertical Drive destaca como el primer reloj de IWC diseñado desde cero para misiones espaciales tripuladas. No nació como una modificación de un modelo terrestre, sino como un instrumento específico creado en colaboración con Vast, la empresa responsable de Haven-1, la primera estación espacial comercial del mundo.

Esta pieza resuelve un problema crítico: los astronautas no pueden accionar fácilmente una corona con guantes de actividad extravehicular (EVA). Por ello, IWC eliminó dicho componente. Un bisel giratorio gestiona todas las funciones mediante el sistema Vertical Drive. La caja de cerámica blanca soporta temperaturas extremas de entre 100 y -100 grados Celsius, superando pruebas de fuerza de 10 g sin perder precisión. Con un precio de 28.200 dólares, es una joya de la tecnología orbital.

Mejores Relojes de Lujo - Interna 2 IWC diseñó el Venturer Vertical Drive específicamente para misiones espaciales de lujo. Watches and Wonders

TAG Heuer Monaco Evergraph: la obsesión por la precisión mecánica

La marca TAG Heuer reinventó la ergonomía de los cronógrafos con el Monaco Evergraph. Tradicionalmente, estos sistemas dependen de palancas y muelles que se desgastan. El nuevo Calibre TH80-00, desarrollado por el departamento TAG Heuer LAB junto a Vaucher Manufacture Fleurier, sustituye la arquitectura clásica por componentes biestables flexibles.

Este avance tecnológico garantiza que la pulsación número 10.000 se sienta idéntica a la primera. El reloj se aloja en una caja de titanio de 40 mm con la corona a la izquierda, homenajeando al modelo original de 1969. Su esfera de acrílico transparente permite observar el oscilador TH-Carbonspring, un mecanismo resistente al magnetismo que ofrece un rendimiento superior al de cualquier smartwatch convencional. Su valor ronda los 25.000 dólares.

Mejores Relojes de Lujo - Interna 3 El TAG Heuer Monaco Evergraph ofrece una precisión superior a cualquier smartwatch actual. Watches and Wonders

Vacheron Constantin Overseas: la elegancia del titanio en los relojes de lujo

La línea Overseas de Vacheron Constantin, un emblema del género deportivo de lujo apuesta por el titanio en sus nuevas referencias "Cardinal Points". Cada esfera representa un punto cardinal con colores específicos: blanco para el norte, marrón para el sur, verde para el oeste y azul para el este. Este diseño integra una aguja GMT naranja brillante para marcar la zona horaria de origen.

Su linaje proviene de un prototipo utilizado por el explorador Cory Richards en el Everest. A pesar de su apariencia robusta y ligera, la pieza cuenta con la certificación del Sello de Ginebra, el máximo reconocimiento al acabado artesanal. Con un precio cercano a los 33.700 dólares, demuestra que los relojes de lujo pueden ser instrumentos de viaje creíbles y extremadamente atractivos.

Mejores Relojes de Lujo - Interna 4 Vacheron Constantin utiliza titanio de alta resistencia para sus nuevos relojes deportivos de lujo. Watches and Wonders

Ulysse Nardin y el Super Freak: el doble tourbillon más complejo del mundo

Ulysse Nardin sorprendió nuevamente con el Super Freak, calificado como el reloj de solo hora más complicado jamás fabricado. Este modelo presenta el primer doble tourbillon automático del mundo. Se trata de dos tourbillones volantes de titanio que giran en direcciones opuestas, vinculados por un sistema de cardán de 4,8 mm inspirado en los giroscopios aeroespaciales.

La esfera utiliza Nanosital, una vitrocerámica de alta tecnología que aporta transparencia y resistencia. Esta edición se limita a solo 50 unidades para todo el mundo, con un precio estimado de 393.600 dólares. Es una pieza que trasciende la función de dar la hora para convertirse en una escultura mecánica de lujo extremo que pocos podrán lucir.

Mejores Relojes de Lujo - Interna 5 El Super Freak de Ulysse Nardin representa el nivel más alto de complicación en Watches and Wonders. Watches and Wonders

Finalmente, la tendencia de los materiales luminosos llegó a la producción masiva con el Calendario Perpetuo Ceralume de IWC. Mediante una mezcla de cerámica blanca y pigmentos Super-LumiNova, la caja completa emite un resplandor azul durante más de 24 horas. Aunque el sector de los relojes enfrenta retos, Ginebra demostró que la creatividad técnica no tiene límites en este 2026.