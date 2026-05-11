Los cinco mejores teléfonos plegables para comprar en 2026

El mercado de los teléfonos plegables vive su mejor momento en este 2026, consolidándose como la opción preferida para quienes buscan productividad y estilo. Dispositivos como el Samsung Galaxy Z Fold7 lideran esta transición tecnológica, ofreciendo pantallas internas de gran formato que transforman la experiencia móvil en algo similar a una tablet compacta y sumamente potente.

Durante este año, la madurez de las bisagras y la reducción del pliegue visual permiten que más usuarios den el salto a este formato. Ya no se trata de prototipos experimentales , sino de herramientas de trabajo y entretenimiento con resistencia al agua y cámaras profesionales. En esta nota, exploramos los modelos que dominan las vidrieras argentinas y globales, analizando sus capacidades de hardware y diseño.

El Samsung Galaxy Z Fold7 incorpora una cámara de 200 MP para dominar la fotografía en el segmento flexible.

El Samsung Galaxy Z Fold7 llega al mercado con una propuesta renovada que prioriza la ergonomía. Con un peso aproximado de 215 gramos, este terminal es notablemente más ligero que sus predecesores, facilitando el uso prolongado. Integra pantallas Dynamic AMOLED 2X, con un panel exterior de 6.5 pulgadas y uno interior que alcanza las 8 pulgadas, ambos con una fluidez de 120Hz.

En su interior, el procesador Qualcomm Snapdragon de última generación (SM8750) garantiza un rendimiento sin fisuras para las tareas de Galaxy AI. La marca surcoreana eleva la vara fotográfica al incluir una cámara principal de 200 MP, permitiendo capturas de nivel profesional en un formato flexible. Además, su certificación IPX8 asegura que el equipo resista accidentes con líquidos sin comprometer su delicada ingeniería de bisagra.

Samsung Galaxy Z Fold7 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Motorola Razr Fold (2026): el debut más esperado del año

La gran sorpresa de la temporada es el Motorola Razr Fold (2026), el primer dispositivo tipo libro de la firma. Motorola apuesta por un diseño hiperfino que alcanza apenas los 4,5 mm de grosor cuando está abierto. Este smartphone se posiciona como un competidor premium directo en el mercado, enfocándose en aquellos usuarios que demandan potencia y una estética minimalista.

Lo que realmente separa al Motorola Razr Fold (2026) de la competencia es su enorme batería de 6000 mAh, una cifra récord para equipos de este grosor. Equipado con el chip Snapdragon 8 Gen 5 y un sistema de triple cámara de 50 MP, este modelo demuestra que la delgadez no requiere sacrificar la autonomía. Es una pieza de hardware que combina la herencia de diseño de la marca con las exigencias del software moderno.

Mejores Teléfonos Plegables 2026 - Interna 2 Motorola entra con fuerza en el formato tipo libro gracias a la gran batería del Motorola Razr Fold (2026). Motorola

Honor Magic V5: potencia china con diseño ultrafino

Desde Asia llega el Honor Magic V5, un smartphone que desafía las leyes de la física con un grosor de solo 8.8 mm cuando está plegado. Este equipo utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de unos impresionantes 16 GB de RAM que permiten gestionar decenas de aplicaciones en simultáneo. Su batería de 5820 mAh y la carga rápida de 66 W aseguran que el usuario nunca se quede desconectado.

El Honor Magic V5 destaca también por sus paneles OLED de 120 Hz y cámaras de 50 MP con estabilización óptica (OIS). Es un dispositivo pensado para el mercado de alta gama que busca diferenciarse mediante la portabilidad extrema. La autonomía y la calidad de construcción lo colocan como uno de los teléfonos plegables más equilibrados del 2026, ideal para el consumo multimedia y la fotografía urbana.

Mejores Teléfonos Plegables 2026 - Interna 3 El Honor Magic V5 se posiciona como uno de los teléfonos plegables más finos del mundo con tecnología 5G. Honor

Innovación y compactación en los nuevos teléfonos plegables

La lista de equipos destacados se completa con propuestas como el Huawei Mate X6 y el Samsung Galaxy Z Flip7. El Mate X6 sigue la línea de diseño ultradelgado con un grosor de 4.6 mm abierto y el potente procesador Kirin 9020. Por su parte, el Galaxy Z Flip7 se mantiene como el favorito de quienes buscan algo compacto, utilizando el chip Exynos 2500 de 3nm y una bisagra "Armor FlexHinge" que mejora la durabilidad histórica de la serie.

El impacto de estos dispositivos en la industria es innegable. La tendencia para el futuro cercano indica que los teléfonos plegables continuarán bajando de peso y mejorando sus capacidades de inteligencia artificial. Con opciones como el Samsung Galaxy Z Fold7 y el debut de Motorola, el consumidor argentino tiene hoy el catálogo más variado de la historia para elegir su próximo smartphone de vanguardia.