Xiaomi 17 Max: filtran el nuevo teléfono con cámara de 200 MP y procesador Dimensity

El Xiaomi llegaría en abril con una pantalla gigante y un sensor Samsung de 200 MP. Conocé los detalles técnicos de este dispositivo que busca el equilibrio.

La marca Xiaomi prepara una sorpresa para este año con el lanzamiento del Xiaomi 17 Max, un equipo que busca ampliar la oferta de su serie insignia. Según las últimas filtraciones, este teléfono llegaría con una pantalla de gran tamaño y un sistema de cámaras que no se queda atrás.

Las primeras filtraciones del teléfono gama alta de Xiaomi El ecosistema de la empresa parecía estar cerrado tras el debut de la serie original en septiembre pasado, pero los rumores indican que hay un integrante más en camino. El conocido filtrador Digital Chat Station publicó en la red social Weibo que una firma del sector trabaja en un modelo con un panel muy amplio. Todo apunta a que se trata de este nuevo dispositivo que vería la luz entre marzo y abril de este año. Esta versión busca darle una opción a los usuarios que sienten que los modelos estándar son un poco chicos para ver videos o jugar.

Filtrador Xiaomi - Interna Con un periscopio de 50 megapíxeles, el próximo Xiaomi podría hacer acercamientos con mucha claridad incluso en condiciones de poca luz. Weibo - Digital Chat Station La potencia del Xiaomi 17 Max y su cambio de procesador Una de las novedades que más llamó la atención de los analistas es la posible elección del cerebro que moverá al equipo. Mientras que los otros integrantes de la serie lanzados a fines de 2025 usan el chip Snapdragon 8 Elite, este modelo podría optar por los procesadores Dimensity de alta gama fabricados por MediaTek. Este cambio no tiene mucha vuelta: busca crear una distinción clara entre los modelos o quizás ajustar los costos de producción debido al tamaño de la pantalla.

Aunque todavía no se confirmó el modelo exacto del chip, la filtración sugiere que será una versión potente capaz de bancarse las tareas más pesadas sin despeinarse. Al final del día, la idea de Xiaomi es ofrecer un rendimiento de primera línea que esté a la altura de lo que se espera de un modelo de clase Max. Esta estrategia permitiría que el teléfono rinda piola en multitarea y en aplicaciones que exigen mucha capacidad de procesamiento.

Xiaomi 17 - Interna El diseño del Xiaomi 17 Max priorizaría el espacio de pantalla para mejorar la experiencia en el consumo de contenidos multimedia. Shutterstock Cámaras de alta resolución: el sensor de 200 MP El apartado fotográfico de este dispositivo pinta muy bien y busca dar pelea en el mercado premium de este año. El sistema principal tendría un sensor Samsung HPx de 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1.4 pulgadas. Es una jugada distinta a la de los modelos Ultra, que suelen usar lentes de una pulgada, buscando quizás un equilibrio entre la calidad de imagen y el grosor del teléfono para que no sea un aparato incómodo en el bolsillo.