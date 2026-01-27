Xiaomi Poco M8 5G: el nuevo teléfono gama media que llega para dominar el mercado este 2026

El Xiaomi Poco M8 5G debuta con una pantalla de 3.200 nits y procesador Snapdragon. Conocé los detalles técnicos y el precio que busca dominar el 2026.

Con el lanzamiento del nuevo Poco M8 5G, Xiaomi se posiciona como la primera gran opción de este año. Con una pantalla de alta calidad y conexión 5G de fábrica, este dispositivo establece un piso muy alto para el resto de los fabricantes que compiten en el segmento medio.

Características del Poco M8 5G: pantalla AMOLED y Snapdragon 6 Gen 3 La verdad que este teléfono no tiene vueltas: ofrece funciones que hasta hace poco eran exclusivas de los modelos más caros. El punto que más llama la atención es su pantalla AMOLED Flow de 6,77 pulgadas. Lo que sorprende es su brillo pico de 3.200 nits, algo que te permite ver la pantalla bajo el sol del mediodía sin tener que andar haciendo sombra con la mano. Además, viene con una tasa de refresco de 120Hz, lo que hace que todo se vea fluido cuando navegás o jugás.

Xiaomi Poco - Interna El diseño del Poco M8 5G mantiene un espesor de apenas 7,35 milímetros pese a su gran batería. Imagen generada con IA En las entrañas del equipo encontramos el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nanómetros. Este chip tiene una arquitectura de ocho núcleos que anda bárbaro para el uso diario y la multitarea. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que llegan hasta los 512GB. Lo bueno es que trae conectividad 5G de serie, así que el equipo está preparado para lo que viene y no se va a quedar viejo rápido.

Batería y cámaras de alta resolución en el Poco M8 5G Para los que se la pasan todo el día fuera de casa, la batería es un tema clave. El dispositivo integra una celda de 5.520 mAh que soporta un día completo de uso intenso sin que te agarre esa ansiedad por buscar un enchufe. Trae carga rápida de 45W, por lo que se llena bastante rápido. Un detalle que está muy bueno es que permite la carga inversa por cable de 18W, así que podés usar tu celular para darle un poco de energía a los auriculares de un amigo si se quedaron secos.

Xiaomi Poco - Interna 2 El módulo de cámaras traseras de POCO incluye un sensor principal de 50MP capaz de grabar video en resolución 4K. Imagen generada con IA En el apartado de fotos, Xiaomi deja que los gama media sigan sacando buenas fotografías. El sistema principal cuenta con un sensor Light Fusion 400 de 50MP. Lo más importante acá es que permite grabar videos en 4K a 30fps, algo que se agradece si sos de subir contenido a redes sociales. La cámara frontal es de 20MP y saca selfies muy nítidas. Además, el equipo cuenta con protección IP66, lo que significa que se banca el polvo y los chorros de agua sin dramas.