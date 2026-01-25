Los mejores teléfonos Xiaomi de gama de entrada que valen la pena en 2026
Una lista con los celulares Xiaomi, Redmi y POCO que rinden mejor en Argentina por menos de 450.000 pesos, analizando su pantalla, cámara y batería.
El mercado local tiene una demanda alta por equipos que no cuesten una fortuna. Los teléfonos Xiaomi siguen al frente en las ventas de Argentina por su equilibrio técnico. Estos modelos Xiaomi, Redmi y POCO permiten navegar, usar redes sociales y jugar sin problemas, manteniendo un precio accesible para la mayoría de los usuarios.
Xiaomi Redmi Note 13 y su pantalla de 120 Hz
El Redmi Note 13 se mantiene como una de las opciones más completas si no querés gastar de más. En plataformas como Mercado Libre, se consigue por unos $440.000 pesos. Su característica principal es la pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz. Este componente hace que el movimiento por los menús sea muy fluido, algo que antes solo se veía en teléfonos mucho más caros.
En el apartado de fotos, este modelo viene con una cámara de 108 MP. Este sensor permite sacar fotos con mucho detalle cuando hay buena luz, especialmente en paisajes o retratos al aire libre. Los vendedores locales confirman que es el equipo que más busca la gente cuando quiere un buen equilibrio general. La batería llega bien al final del día y no tiene vueltas: es un teléfono que cumple con lo que promete para el uso cotidiano.
POCO M7 Pro: Rendimiento diario para usuarios exigentes
Si sos de los que usan el celular para jugar o editar videos simples, el POCO M7 Pro es el que va. Con un precio que también ronda los $440.000 pesos, este equipo se enfoca en la potencia bruta. Adentro lleva un procesador Dimensity 7025 Ultra que le da un rendimiento diario superior al de otros teléfonos de esta misma categoría.
La batería es de 5.000 mAh y tiene una carga rápida que te salva cuando tenés poco tiempo. Los dueños de tiendas de tecnología en Argentina comentan que este modelo de POCO tiene salida porque ofrece una potencia similar a la de un equipo de gama media alta. No se traba cuando abrís muchas aplicaciones pesadas y el sistema se siente rápido en todo momento. Es una gran herramienta para quienes necesitan que el celular responda siempre al toque.
Redmi 14C: Batería de larga duración al precio más bajo
Para los que tienen el presupuesto más ajustado, el Redmi 14C es la opción ideal. Se vende por menos de $300.000 pesos en la mayoría de las tiendas grandes. Es un modelo reciente de Redmi que tiene una pantalla amplia y una batería de larga duración de 5.160 mAh. Esta capacidad permite usar el equipo durante muchas horas seguidas sin tener que mirar el porcentaje de carga a cada rato.
Aunque no es un equipo para jugar a juegos de última generación, funciona excelente para WhatsApp, Instagram y ver videos. El diseño es moderno y se ve muy bien en la mano. Muchas veces aparece en promociones bancarias o cuotas sin interés, lo que lo vuelve una opción todavía más fácil de comprar en Argentina. Es el reemplazo perfecto para quien busca algo sencillo, que no falle y que cuide el bolsillo.