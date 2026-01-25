Los mejores teléfonos Xiaomi de gama de entrada que valen la pena en 2026

Una lista con los celulares Xiaomi, Redmi y POCO que rinden mejor en Argentina por menos de 450.000 pesos, analizando su pantalla, cámara y batería.

El mercado local tiene una demanda alta por equipos que no cuesten una fortuna. Los teléfonos Xiaomi siguen al frente en las ventas de Argentina por su equilibrio técnico. Estos modelos Xiaomi, Redmi y POCO permiten navegar, usar redes sociales y jugar sin problemas, manteniendo un precio accesible para la mayoría de los usuarios.

Xiaomi Redmi Note 13 y su pantalla de 120 Hz El Redmi Note 13 se mantiene como una de las opciones más completas si no querés gastar de más. En plataformas como Mercado Libre, se consigue por unos $440.000 pesos. Su característica principal es la pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz. Este componente hace que el movimiento por los menús sea muy fluido, algo que antes solo se veía en teléfonos mucho más caros.

Así funciona el Redmi Note 13, un gama media recomendado El Redmi Note 13 destaca entre los celulares Xiaomi por tener un panel AMOLED que se ve muy bien bajo el sol. Tiktok En el apartado de fotos, este modelo viene con una cámara de 108 MP. Este sensor permite sacar fotos con mucho detalle cuando hay buena luz, especialmente en paisajes o retratos al aire libre. Los vendedores locales confirman que es el equipo que más busca la gente cuando quiere un buen equilibrio general. La batería llega bien al final del día y no tiene vueltas: es un teléfono que cumple con lo que promete para el uso cotidiano.

POCO M7 Pro: Rendimiento diario para usuarios exigentes Si sos de los que usan el celular para jugar o editar videos simples, el POCO M7 Pro es el que va. Con un precio que también ronda los $440.000 pesos, este equipo se enfoca en la potencia bruta. Adentro lleva un procesador Dimensity 7025 Ultra que le da un rendimiento diario superior al de otros teléfonos de esta misma categoría.

POCO M7 Pro El POCO M7 Pro ofrece un rendimiento diario superior gracias a su procesador optimizado para tareas pesadas. Imagen generada por la IA La batería es de 5.000 mAh y tiene una carga rápida que te salva cuando tenés poco tiempo. Los dueños de tiendas de tecnología en Argentina comentan que este modelo de POCO tiene salida porque ofrece una potencia similar a la de un equipo de gama media alta. No se traba cuando abrís muchas aplicaciones pesadas y el sistema se siente rápido en todo momento. Es una gran herramienta para quienes necesitan que el celular responda siempre al toque.