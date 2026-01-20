Xiaomi HyperOS 3 actualiza su launcher en beta: todos los detalles

La nueva versión del launcher de Xiaomi HyperOS 3 corrige errores en la pantalla de multitarea y optimiza la estabilidad en modelos Xiaomi y Redmi compatibles.

Xiaomi lanzó una nueva versión beta de su launcher de aplicaciones enfocada en pulir el funcionamiento del sistema. Esta actualización de HyperOS 3 trae parches específicos para mejorar el rendimiento de la multitarea y solucionar problemas visuales que reportaron los usuarios en los últimos días en los modelos de gama alta.

Cambios y correcciones en la beta de Xiaomi HyperOS 3 La empresa china puso a disposición de los usuarios la versión de compilación 6.01.05.1949-01122103. Este parche no suma funciones nuevas que cambien la estética, sino que se mete de lleno en arreglar cosas que no andaban del todo bien. Por ejemplo, los usuarios de HyperOS 3 se quejaban de que las tarjetas de las aplicaciones abiertas se cortaban o se encimaban cuando querían pasar de una a otra. Con esta actualización, las transiciones horizontales son más suaves y no tienen esos saltos molestos.

Xiaomi-HyperOS 3 - Interna 1 HyperOS 3: la actualización de Xiaomi incorpora cambios visuales, mejoras en la personalización y un sistema de notificaciones más dinámico. Shutterstock Otro punto que se arregló es el comportamiento de los íconos cuando uno los mantiene apretados. Antes, la pantalla a veces vibraba de forma rara o hacía movimientos que no correspondían. Ahora, la respuesta táctil es más precisa. También retocaron el modo oscuro, especialmente en los colores de los botones de navegación, para que no queden fuera de lugar con el resto de la interfaz. Son ajustes finos para que el uso diario no tenga dramas y el sistema se sienta más liviano.

Modelos Xiaomi 17 y Redmi compatibles con la versión La lista de dispositivos que pueden instalar esta beta es acotada, ya que Xiaomi prefiere probar estos cambios primero en sus equipos más potentes. Los que ya pueden descargar el parche son los integrantes de la serie Xiaomi 14, Xiaomi 15 y la reciente familia Xiaomi 17. Por el lado de la submarca Redmi, el beneficio llega para el K80 Ultra, la serie Redmi K90 y el Turbo 4 Pro.

HyperOS-Security-App La nueva versión de Seguridad de HyperOS suma un Game Turbo renovado y mejoras internas. Xiaomi La noticia es buena también para los que tienen versiones globales de estos teléfonos, siempre y cuando ya tengan instalado el sistema base. Un dato importante que surgió estos días es que varios de estos modelos, junto con algunos equipos de POCO, van a tener un soporte extendido de actualizaciones por cinco años. Esto significa que el soporte técnico no los va a dejar a gamba pronto y van a seguir recibiendo estas mejoras de estabilidad por un largo tiempo.