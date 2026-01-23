Xiaomi revela los detalles del teléfono Redmi Turbo 5 Max

El nuevo Xiaomi Redmi Turbo 5 Max debuta con el chip Dimensity 9500s y una autonomía que promete superar a equipos con baterías mucho más grandes.

La marca china Xiaomi brindó nuevos datos técnicos sobre el Redmi Turbo 5 Max, un teléfono que busca romper récords de autonomía en la gama media alta. Este modelo destaca por su enorme capacidad de energía y un sistema de carga rápida que busca optimizar cada minuto en el enchufe.

Xiaomi no quiere perder tiempo y ya soltó las especificaciones finales de su próximo lanzamiento. La novedad más grande es que este dispositivo será de los primeros en usar el procesador Dimensity 9500s de MediaTek. Este corazón electrónico promete un rendimiento de punta pero sin gastar batería a lo loco, algo clave si tenemos en cuenta que el equipo está pensado para usuarios que no quieren vivir pegados al cargador. No tiene mucha vuelta: es potencia pura con un ojo puesto en el ahorro.

Dimensity 9500s y una gestión de energía avanzada Según Notebookcheck, el procesador no viene solo. Xiaomi confirmó que el equipo incorpora el chip Surge P3, un componente de diseño propio que se encarga exclusivamente de manejar la energía. Gracias a esto, el teléfono puede cargar a 100W, lo que permite que una celda de semejante tamaño llegue de 0 a 100 en un tiempo bastante corto. Además, soporta el protocolo PPS, que cuida la salud de los componentes internos para que no levanten temperatura de más.

Redmi Turbo - Interna 1 La inclusión del chip Surge P3 en el Redmi Turbo 5 Max permite una gestión térmica eficiente durante las cargas de 100W. Imagen generada con IA Un punto que llama la atención es la capacidad de carga inversa de 27W. Esto significa que podés usar el celular como si fuera un cargador portátil para darle batería a otro teléfono o a unos auriculares que se quedaron sin energía. La marca asegura que la batería rinde al máximo durante 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a unos cuatro años de uso antes de que empieces a notar algún desgaste. Es un golazo para el que busca que el equipo le dure mucho tiempo.

Batería de 9.000 mAh: carga rápida y función de power bank La batería de 9.000 mAh es, sin dudas, el punto más fuerte de este modelo. Xiaomi dice que, según sus pruebas de laboratorio, este equipo dura más que otros teléfonos que tienen baterías de 10.000 mAh o más. Es una apuesta fuerte porque menciona directamente a la competencia. Igual, viste cómo es esto: siempre conviene tomar estos datos con pinzas hasta que salgan las primeras pruebas independientes que confirmen si la optimización del sistema es tan buena como dicen los papeles.