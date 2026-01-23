Xiaomi casi regala tres celulares en Mercado Libre: opciones para arrancar o renovar este verano

En pleno verano , cuando muchos buscan un celular de batalla, un primer smartphone para un chico o simplemente un equipo rendidor sin gastar una fortuna, Xiaomi vuelve a aparecer como una de las marcas más elegidas en la gama de entrada. En Mercado Libre , tres modelos se acomodan en ese terreno de “bueno, bonito y barato” con fichas técnicas simples, baterías grandes y pantallas generosas. No apuntan a competir con la alta gama: apuntan a cumplir, durar y resolver.

El primero de la lista es el Xiaomi Redmi A5, un equipo pensado para tareas cotidianas: WhatsApp, redes, navegación, videos y llamadas. Su punto más fuerte está en lo práctico: pantalla LCD de 6,88 pulgadas para leer y mirar contenido con comodidad, 64 GB de memoria interna para lo esencial y una batería de 5,2 Ah que promete aguantar la jornada sin depender del cargador.

En cámara, no busca impresionar, pero cumple para videollamadas y selfies ocasionales con su frontal de 8 Mpx. Además, llega liberado, lo que permite elegir cualquier compañía sin vueltas. Es un modelo ideal para quienes priorizan precio, pantalla grande y autonomía.

El segundo candidato sube un escalón en equipamiento. El POCO C71 suma detalles que en la gama económica empiezan a marcar diferencia: 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, sensor de huella dactilar y resistencia al agua (un plus para el uso real, sobre todo en verano).

También mejora el apartado fotográfico con una cámara trasera de 32 Mpx, mientras mantiene una frontal de 8 Mpx para selfies y videollamadas. La pantalla se mantiene en el formato grande con 6,88 pulgadas IPS, y repite una batería de 5,2 Ah, que es la receta clásica de esta categoría: mucho aguante y buen tamaño para consumo de contenido.

Para quien quiere un celular Xiaomi económico, pero con más herramientas de seguridad y mejor cámara, este POCO aparece como el equilibrio más interesante del trío.

REDMI14C Redmi 14C: 8 GB RAM y 256 GB; resistencia a polvo y salpicaduras, selfie 13 Mpx. Redmi

El tercero es el Redmi 14C, que se despega por dos factores: 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, una configuración que se siente más holgada para guardar fotos, videos y apps sin estar borrando a cada rato. Además, suma un combo útil para el uso diario: resistencia a salpicaduras, resistencia al polvo y reconocimiento facial, lo que lo hace ideal para este verano.

Trae cámara frontal de 13 Mpx, un salto respecto a los otros dos, y una batería de 5,16 Ah, en la misma línea de autonomía larga. En rendimiento, figura con procesador MediaTek octa-core de 2 GHz, apuntando a una experiencia más fluida en multitarea y uso prolongado.

Precios y cuotas: la diferencia está en cuánto querés gastar

Los tres teléfonos Xiaomi están publicados en Mercado Libre como opciones accesibles, pero con escalones claros: