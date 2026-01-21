Xiaomi 14T: aprovechá el 56% de descuento y más de 1 millón de ahorro en Mercado Libre

Disfrutá de un Xiaomi con cámaras Leica, pantalla AMOLED de 144Hz y procesador Mediatek Dimensity 8300, todo con una oferta única en Mercado Libre.

En Mercado Libre, uno de los modelos Xiaomi más solicitados vio una caída de precio sorprendente, ofreciendo características de gama alta a un costo mucho más accesible, ideal para quienes buscan calidad y tecnología avanzada. Hablamos del Xiaomi 14T, el cual destaca principalmente por su sistema de cámaras. La lente óptica Leica Summilux se encarga de proporcionar una calidad de imagen impresionante, con una excelente capacidad para capturar detalles en entornos con poca luz y una reproducción de color de alta fidelidad.

La cámara principal de 50 MP, con sensor Sony IMX906, es ideal para capturar imágenes nítidas y vibrantes. Además, la triple lente permite una versatilidad de distancias focales que abarca desde un gran angular hasta un teleobjetivo con zoom óptico de 2x. Las fotos, en general, son excepcionales, y la cámara frontal de 32 MP también se luce en retratos y videollamadas.

xiaomi14tb Pantalla AMOLED 144 Hz, Dimensity y batería rápida hacen del Xiaomi 14T un combo completo. Imagen extraída de la web Pantalla AMOLED y rendimiento optimizado El Xiaomi 14T cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y una frecuencia de actualización de 144 Hz, ideal para una experiencia visual fluida y dinámica, sobre todo al disfrutar de contenidos multimedia o jugar videojuegos. Su capacidad de brillo alcanza los 4000 nits, lo que garantiza visibilidad incluso bajo la luz directa del sol. Además, su compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ mejora aún más la calidad de imagen, ofreciendo una representación de colores vibrante y precisa.

El procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra es el cerebro de este teléfono, proporcionando una capacidad de cálculo impresionante, especialmente cuando se combina con los 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Esta configuración asegura un rendimiento sin interrupciones en tareas exigentes, juegos y multitarea. Además, el sistema operativo HyperOS de Xiaomi promete una experiencia más rápida y fluida.

xiaomi 14t Con 56% de descuento, el Xiaomi 14T se posiciona como una de las mejores ofertas. Imagen extraída de la web Diseño sofisticado y una oferta irrestitible de Mercado Libre Estéticamente, el Xiaomi 14T no pasa desapercibido. Con un diseño elegante y metálico, fabricado con una aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, este dispositivo no solo es robusto, sino que también se siente premium en las manos. La pantalla con un bisel ultra delgado alcanza una relación pantalla-cuerpo del 93.30%, lo que proporciona una experiencia de visualización inmersiva.