El Xiaomi 18 se filtra con cámaras Leica de 200 MP y procesador Snapdragon

El próximo gran teléfono de la marca china traería un sensor principal renovado y tecnología HDR de avanzada para competir con el nuevo Xiaomi 18.

Aunque el modelo anterior de Xiaomi todavía está fresco en las vidrieras chinas, las filtraciones sobre el Xiaomi 18 ya empezaron a circular con fuerza en las redes sociales. Este dispositivo llegaría con versiones para el mercado global y chino, usando el hardware más avanzado de Snapdragon y una colaboración fotográfica de alto nivel.

El reconocido filtrador Digital Chat Station dio los primeros datos sobre esta nueva generación. El modelo más chico de la familia se está desarrollando bajo el nombre clave "madrid" y tiene la denominación interna "Q3". La idea de la empresa es no perder tiempo y ya están probando los prototipos para que el lanzamiento sea global apenas el equipo esté listo.

Filtraciones Digital Chat Statioin Xiaomi El diseño del Xiaomi 18 mantendría líneas elegantes con una fuerte presencia del módulo de cámaras trasero. Xiaomi El Xiaomi 18 y el salto a los 200 MP con cámaras Leica La fotografía es el punto donde la marca siempre busca sacar una ventaja. Según los rumores, Xiaomi planea cambiar los sensores de 50 MP que usa actualmente por unos nuevos de 200 MP en algunos modelos de la serie. Lo que no está claro todavía es si esta mejora llegará al modelo base o si quedará guardada solo para las versiones Pro y Ultra.

Además, la firma está evaluando el uso de una tecnología llamada LOFIC en sus teleobjetivos periscópicos. Este sistema ayuda a que el rendimiento del HDR sea mucho mejor, logrando que las fotos con luces muy fuertes y sombras oscuras salgan con un equilibrio perfecto. La colaboración con Leica sigue en pie para que el procesado de imagen tenga ese estilo profesional que los usuarios valoran un montón.

Polémica-Xiaomi 17 Ultra - Interna 2 El rendimiento del Xiaomi 18 estaría asegurado gracias a la inclusión del chip más potente que prepara Qualcomm. Xiaomi Procesador Snapdragon y el regreso de la doble pantalla En cuanto al motor del equipo, lo más probable es que use el Snapdragon en su versión 8 Elite Gen 6. Qualcomm todavía no presentó este chip de forma oficial, pero Xiaomi suele ser de las primeras marcas en usar lo último de lo último. Este procesador promete una eficiencia energética superior, lo que ayudaría a que la batería dure más tiempo sin necesidad de agrandar el tamaño del teléfono.