Más de 40 juegos en camino: así será el potente catálogo de Xbox Game Pass en 2026

Xbox Game Pass cerró 2025 entre cambios polémicos, subas de precio y algunos ajustes en sus planes. Pero, más allá de las quejas, el servicio se sostuvo en lo que realmente importa para los jugadores: un catálogo fuerte, con lanzamientos de día uno y grandes exclusivos. Todo indica que esa estrategia seguirá firme en 2026, porque Microsoft ya confirmó una batería de más de 40 juegos que llegarán durante los próximos 12 meses a Xbox Game Pass y PC Game Pass.

La lista combina títulos first-party muy esperados, secuelas de sagas queridas y una buena dosis de indies que apuntan a convertirse en pequeñas joyas. Para quienes dudaban si seguir pagando la suscripción, 2026 parece llegar con varios argumentos a favor.

El gran gancho del año será, como siempre, el aporte de Xbox Game Studios . Si se cumplen los planes, el servicio tendrá al menos cuatro bombazos first-party. El primero en la fila es Halo: Campaign Evolved, remake del juego que dio origen a la saga y que promete reenganchar a los fans clásicos y a una nueva generación de jugadores.

Otro nombre clave es Fable, el RPG de Playground Games que llega después de un retraso y de años de expectativas. A esto se podría sumar Gears of War: E-Day, que tiene grandes chances de aterrizar en los próximos meses, y Forza Horizon 6, heredero de una de las franquicias de conducción más queridas del ecosistema Xbox . Todos llegarán de lanzamiento a Game Pass , lo que refuerza el valor del servicio para quienes siguen de cerca los exclusivos.

Más allá de los juegos de Xbox , la grilla de 2026 está lejos de apoyarse solo en los grandes nombres. Entre las más de 40 confirmaciones aparecen secuelas muy esperadas como High On Life 2, Cities: Skylines 2, Echo Generation 2, Moonlighter 2 y Subnautica 2, junto a propuestas llamativas como Super Meat Boy 3D. Son títulos que ya traen una base de fans y que pueden darle mucha vida al catálogo durante todo el año.

Del lado de los indies y AA hay una oferta igual de interesante. Figuran proyectos como REPLACED, Planet of Lana 2, Vampire Crawlers, Manor Lords, Nirvana Noir, Way To The Woods o Wildekin, entre muchos otros. También aparecen experiencias más de nicho, como TCG Card Shop Simulator, Bushiden, Buckshot Roulette o Tanuki Pon’s Summer, que apuntan a públicos específicos pero suman diversidad al servicio.

A esa lista se suman propuestas que ya generan curiosidad por su concepto o nombre, como Resonance: A Plague Tale Legacy, DayZ: Badlands, Persona 4 Revival, There Are No Ghosts At The Grand, Tropico 7, Vapor World: Over The Mind, Harmonium: The Musical y más. Si bien siempre existe el riesgo de retrasos, el panorama de lanzamientos luce abundante y variado.

Embed - Persona 4 Revival - Teaser Trailer Xbox Games Showcase 2025

¿Conviene seguir pagando Game Pass en 2026?

El cierre de 2025 dejó un diciembre más tranquilo de lo habitual, sin grandes incorporaciones en la segunda mitad del mes. Microsoft avisó que el 11 de diciembre sería el último día con novedades y que el foco ya estaba puesto en 2026. Viendo la lista de confirmados, esa estrategia empieza a tomar sentido.

Con remakes de peso, grandes franquicias propias, secuelas muy esperadas e indies con buen potencial, Xbox Game Pass vuelve a reforzar su principal promesa: pagar una suscripción mensual y tener acceso, desde el día uno, a juegos que de otro modo habría que comprar por separado. Si Microsoft logra cumplir con esta agenda y evitar demasiados retrasos, 2026 puede ser otro año fuerte para un servicio que, pese a todos los cambios, todavía sabe cómo tentar a los jugadores.